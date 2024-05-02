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Жизнь

Барнаульцам предлагают купить китайский чай, от которого «улыбка будет до ушей»

Чай Да Хун Пао продают в Барнауле за 130 рублей. Объявление разместили на "Авито".

Чай Да Хун Пао.
Чай Да Хун Пао.
"Авито"

В объявлении сказано, что дай дает заряд энергии, поднимает настроение, успокаивает нервы, уменьшает тревожность, повышает концентрацию и многое другое.

Китайский чай — это один из самых популярных напитков в мире, который производится в Китае. Он имеет множество разновидностей и вкусов, которые отличаются друг от друга способами приготовления, типу чайного листа и добавкам.

Вкус у данного чая насыщенный, дымно-кондитерский. В аромате угадываются темный шоколад, терпкость дыма и табака, а также сладость банана и вязкость виноградной косточки. Послевкусие объемное и легкое.

На данный момент Да Хун Пао находится на пике своей популярности.

Ранее сообщалось, что найден простой способ увеличить продолжительности жизни.

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