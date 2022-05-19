Барнаульцам предлагают выбрать дизайн-проект парка «Юбилейный»

Сейчас в парке «Юбилейный» ведутся работы по благоустройству территории.
Здесь планируют укладку дорожного покрытия, обустройство входной зоны со стороны улицы Малахова и центральной площади.
Также здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.
Пока что в голосовании лидирует третий дизайн проект. Всего в голосовании приняли участие 3986 барнаульцев.
Как проголосовать за дизайн-проект
- с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона;
- на странице za.gorodsreda.ru — посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
- на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, моё будущее».
Также жители могут отдать голос за общественные территории, которые облагородят в 2023 году. В списке — площадь Народная, бульвар Медиков и так далее.
Голосование продлится до 30 мая.