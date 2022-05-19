Барнаульцам предлагают выбрать дизайн-проект парка «Юбилейный»

Меньше двух недель осталось до завершения голосования за дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

В парке «Юбилейный» в Барнауле начались работы по благоустройству

Сейчас в парке «Юбилейный» ведутся работы по благоустройству территории.

Здесь планируют укладку дорожного покрытия, обустройство входной зоны со стороны улицы Малахова и центральной площади.

Также здесь установят освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.

Пока что в голосовании лидирует третий дизайн проект. Всего в голосовании приняли участие 3986 барнаульцев.

Как проголосовать за дизайн-проект с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона;

на странице za.gorodsreda.ru — посредством авторизации через портал «Госуслуги»;

на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор , моё будущее».

Также жители могут отдать голос за общественные территории, которые облагородят в 2023 году. В списке — площадь Народная, бульвар Медиков и так далее.

Голосование продлится до 30 мая.