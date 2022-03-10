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Жизнь

Барнаульцам предлагают за 6,4 тыс. рублей долететь до Петербурга и погулять там без QR-кода

Авиакомпания Nordwind продолжает выполнение полетов по маршруту Санкт-Петербург — Барнаул — Санкт-Петербург, сообщает барнаульский аэропорт.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines.
Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines.
nordwindairlines.ru

Стоимость перелета в любую из двух конечных точек начинается от 6 378 рублей.

«Рейсы выполняются два раза в неделю на комфортабельном воздушном судне Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажиров. Вылет из Санкт-Петербурга осуществляется по вторникам и субботам в 22:55, прилет в Барнаул на следующие сутки в 07:40. Время в пути составит 4 часа 45 минут. Вылет из Барнаула по средам и воскресеньям в 09:00, прибытие в Санкт-Петербург в 10:10. Время в пути составит 5 часов 10 минут», — говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге, с 4 марта можно без предъявления отрицательных ПЦР-тестов и QR-кодов посещать различные объекты.

«Дома отдыха, рестораны, кафе, музеи и выставки, бассейны и фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные и физкультурные мероприятия», — указали в сообщении.

Также с 4 марта исключили ряд требований, в том числе ограничивающие предельную наполняемость ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов и аквапарков.

Ранее в Барнауле анонсировали прямой авиарейс в Таджикистан.

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