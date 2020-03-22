Барнаульцам продают недорогие продуктовые наборы на случай карантина

В алтайской сети продовольственных магазинов «Мария-Ра» появились наборы, которые помогут пережить карантин из-за коронавируса.

В наборе: подсолнечное масло, гречневая крупа, макаронные изделия, соль, сахар, мука, сгущеное молоко, консервы, туалетная бумага и салфетки. Цена — 755 рублей и 70 копеек.

«Мы собрали для вас все самое необходимое», — описали в сети содержимое корзинки.

Напомним, тележки с «набором паникера» накануне появились в одном из московских супермаркетов «Ашан».

Правда, цена выше — от 2634 рублей до 3491 (всего три категории набора), однако отличаются и количеством товара.

Эксперты выяснили, что большинство россиян готовы потратить от 2000 до 5000 рублей на сбор «тревожной корзины» на случай введения карантина.

В Ашане теперь можно взять уже собранную тележку с набором паникера



Капитализм победит любой карантин pic.twitter.com/pKcS8ggRsF — Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 18, 2020

18 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Карантин в крае не введен, однако жителям рекомендуют по возможности провести пару недель дома.

В крае отменяют публичные мероприятия, в школах продлены каникулы.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Сибири коронавирусом инфицированы 13 человек: 5 — в Красноярском крае, 4 — в Новосибирской области, 2 — в Кемеровской области, по 1 — в Томской области и Республике Хакассия.