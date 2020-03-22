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22 марта 4°C
Коронавирус

Барнаульцам продают недорогие продуктовые наборы на случай карантина

В алтайской сети продовольственных магазинов «Мария-Ра» появились наборы, которые помогут пережить карантин из-за коронавируса.

Наборы, которые помогут пережить карантин из-за коронавируса. Барнаул.
Наборы, которые помогут пережить карантин из-за коронавируса. Барнаул.
altapress.ru

В наборе: подсолнечное масло, гречневая крупа, макаронные изделия, соль, сахар, мука, сгущеное молоко, консервы, туалетная бумага и салфетки. Цена — 755 рублей и 70 копеек.

«Мы собрали для вас все самое необходимое», — описали в сети содержимое корзинки.

Напомним, тележки с «набором паникера» накануне появились в одном из московских супермаркетов «Ашан».

Правда, цена выше — от 2634 рублей до 3491 (всего три категории набора), однако отличаются и количеством товара.

Эксперты выяснили, что большинство россиян готовы потратить от 2000 до 5000 рублей на сбор «тревожной корзины» на случай введения карантина.

18 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Карантин в крае не введен, однако жителям рекомендуют по возможности провести пару недель дома.

В крае отменяют публичные мероприятия, в школах продлены каникулы.

По последним данным, согласно карте распространения инфекции в мире, в Сибири коронавирусом инфицированы 13 человек: 5 — в Красноярском крае, 4 — в Новосибирской области, 2 — в Кемеровской области, по 1 — в Томской области и Республике Хакассия.

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