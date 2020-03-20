Эксперты подсчитали, сколько россияне готовы потратить на «тревожную корзину» к карантину

Большинство россиян готовы потратить на сбор «тревожной корзины» на случай введения карантина от 2000 до 5000 рублей, сообщают РИА Новости, со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Эксперты сервиса опрашивали 20 тысяч клиентов в разных городах России в течение последних трех дней.

«Большинство респондентов, которые указали, что готовятся к карантину, собираются потратить или уже потратили на сборы к карантину в пределах 2000−5000 рублей — так ответили 37% пользователей. 24% уложились или готовы уложиться в 5000−10 000 рублей, 23% не захотели тратить больше 2000 рублей и 13% указали, что рассчитывают потратить или уже потратили больше 10 000 рублей», — говорится в исследовании.

В списке товаров лидируют крупы — их назвали 85% опрошенных, сахар, соль и специи — 63%, мясо и рыба — 56%, яйца — 44%, вода — 35%, хлеб — 30%, сладости — 27%.

В части бытовых и гигиенических товаров покупатели выбирали для своей корзины в первую очередь туалетную бумагу — 71% опрошенных, шампуни, мыло и гели для душа — 52%, зубную пасту — 42%, спички и зажигалки — 31%.

В «тревожной аптечке» лидируют жаропонижающие средства — о них вспомнили 70% участников исследования, хлоргексидин, перекись водорода — 62%, медицинские маски — 52%, обезболивающие препараты — 54%, вата — 30%.