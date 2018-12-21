Барнаульцев предупреждают о стрельбе в центре города

Учения проведут с 10 до 11 утра. В связи с этим возможны ограничения движения по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольский.
Полицейские просят горожан заранее продумать пути объезда.
В Барнауле утром 21 декабря пройдут учения на территории Барнаульского юридического института. Жителей города предупреждают, что во время мероприятия будет вестись стрельбы холостыми патронами. Также могут ограничить движение, сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
Учения проведут с 10 до 11 утра. В связи с этим возможны ограничения движения по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольский.
Полицейские просят горожан заранее продумать пути объезда.
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