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Барнаульцев предупреждают о стрельбе в центре города

В Барнауле утром 21 декабря пройдут учения на территории Барнаульского юридического института. Жителей города предупреждают, что во время мероприятия будет вестись стрельбы холостыми патронами. Также могут ограничить движение, сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Учения проведут с 10 до 11 утра. В связи с этим возможны ограничения движения по улице Чкалова от проспекта Ленина до проспекта Комсомольский.

Полицейские просят горожан заранее продумать пути объезда.

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