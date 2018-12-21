Барнаульцев предупреждают о стрельбе в центре города

В Барнауле утром 21 декабря пройдут учения на территории Барнаульского юридического института. Жителей города предупреждают, что во время мероприятия будет вестись стрельбы холостыми патронами. Также могут ограничить движение, сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.