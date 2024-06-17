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Барнаульцев пригласили на сбор жимолости. Как добраться и сколько стоит

Институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко приглашает на сбор жимолости по адресу: Новоалтайск, ул. Плодопитомник, 12 (ЭПО №3).

Ягода.
Ягода.
altapress.ru

Вход на поле с 08:00 утра 12:00. По вопросам сбора жимолости тел. 8-913-212-4886.

В Барнауле сбор жимолости будет проходить по адресу: Барнаул, Школа садоводов (Змеиногорский тракт, 93а), ЭПО №2. Вход на поле с 07:00 до 12:00. У ворот будет ждать служебный автобус.

До Школы садоводов проезд автобусами № 104, 109к, 118, 119, маршрутными такси № 33, 51. Перейти дорогу, зайти в ворота и там на автобусе отвезут на поля с жимолостью. Автобус будет привозить тех, кто собрал ягоду, и увозить пришедших на поле.

Цена реализации жимолости для населения самосбором — 300 руб. за 1 кг (расчет наличный и по карте), говорится в сообщении института.

Между тем ягоду можно купить и на базарчиках Барнаула. Так, литровый контейнер обходится в 350 рублей, 800-граммовый — почему-то уже 400, стакан — 200. Но это базарная цена. Можно поторговаться. Но не факт, что цену уступят. Учитывая, что и перекупщики не дремлют. И сразу скупают ягоду подешевле, а продают, естественно, дороже. Пока "ягодных плантаций" на базарчиках не наблюдается. Как сообщили немногочисленные продавцы на Новом рынке, после сбора жимолости на плантациях, ассортимент расширится. Возможно, упадет и цена.

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