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Жизнь

Барнаульцев во время переписи населения спросят «чьи они будут по национальности»

В Барнауле во время Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, спросят о национальной принадлежности, гражданстве и владении языками, сообщает мэрия города.

Перепись населения-2010.
Перепись населения-2010.
Михаил Хаустов

По данным прошлых переписей в Алтайском крае проживают представители 17 наиболее многочисленных национальностей. При этом большая часть населения — русские (2,2 млн человек или более 93% жителей региона).

«Также в крае насчитывалось более 50,7 тыс. немцев, 32,2 тыс. украинцев. За ними в порядке убывания следуют казахи — 8 тыс., армяне — 7,6 тыс. и татары — 6,8 тыс.

Примечательно, что в период между переписями 2002 и 2010 годов увеличилась численность узбеков на 41% (с 1,96 тыс. человек до 2,76 тыс.) и таджиков на 29% (с 1,62 тыс. человек до 2,09 тыс.).

Русским языком в регионе в 2010 году владели 98,7% жителей региона. Также самыми распространенными являлись английский и немецкий — о владении ими сообщили 2,5% и 1,8% земляков соответственно.

Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Цыпа ВиПин стаа символом переписи населения в России.
Официальный сат Ростата.

Украинским языком владели 9,3 тыс. человек — 0,4%, по 5,8 тыс. человек (0,2%) знали казахский и армянский языки, отметили в Алтайкрайстате.

Ранее сообщали, что россияне смогут выбрать себе любую национальность во время переписи.

Напомним, талисманом переписи населения в России избрана странная «Цыпа ВиПиН». Эта курочка опередила Тигра Ярослава и Конька-Огонька.

Всероссийская перепись населения 2021 года позволит жителям страны реализовать свое право на национальную самоидентификацию. Как подчеркнула руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, переписи полностью анонимны и обезличены — переписные листы не содержат информации об адресе и имени респондента. Вносить информацию будут со слов опрашиваемых, не требуя каких-либо документов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

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