Барнаульцев возили на «гламуре». Каким было городское такси в нулевых и 85 лет назад

- Впервые легковые такси выехали на улицы Барнаула 6 июня 1938 года. Городская служба такси началась с четырех «эмок» — автомобилей ГАЗ М-1, выпущенных в 1936 году.
- Первыми барнаульскими таксистами, согласно заметкам в газете «Алтайская правда», были Григорий Безденежных, Василий Попов, Флор Проволоцкий, Павел Шилов и Матвей Шмаков. Все они работали в автогужевом тресте.
- Сначала в Барнауле было всего три стоянки такси: на площади Свободы, Жилплощадке и железнодорожном вокзале. Сотовые диспетчеры появились гораздо позже, так что барнаульцы «ловили» такси у дороги с восьми утра до трех часов ночи.
- В начале 1940-х в Барнауле было девять такси. К середине 1941 года по городу ездили 10 машин. Вскоре их мобилизовали для нужд фронта.
- Спустя четыре года после окончания войны в Барнаул привезли 13 новых автомобилей М-20 «Победа», и в городе вновь появилось такси.
- К 1958 году барнаульцев обслуживали 120 «Побед», 10 ЗИМов и 20 грузовых такси. Позже таксопарк пополнялся в основном «Волгами».
Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
- В 1980-х по Барнаулу курсировали уже 780 такси. С 1992 года предприятие «Такси-сервис» имело 130 автомобилей, а часть пассажироперевозок перешла на «частников».
- В нулевых в Барнауле работало «гламурное такси»: в 2007 году девушки-таксисты организовали первую в Алтайском крае официальную службу женского такси. Она называлась «Каприз».
Такси в Барнауле.
Михаил Хаустов, vk.com/id707836244
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