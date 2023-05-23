23 мая
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Жизнь
Erid:

Барнаульцев возмутило поведение посетителей в парке "Изумрудный"

Выпившие посетители парка "Изумрудный" поздним вечером стали ломать лавочку и купаться в пруду, передает Telegram-канал "В курсе 22".

Барнаульцы портят лавочку в "Изумрудном".
Барнаульцы портят лавочку в "Изумрудном".
"В курсе 22"

По словам одного из очевидцев, кто-то из компании уронил телефон между досок лавочки.

Подвыпившие барнаульцы нашли выход: вырвали знак и попытались поддеть доски, подсвечивая себе фонариками.

Неравнодушные отдыхающие парка сообщили о вандализме охраннику.

Другой же горожанин и вовсе решил искупаться в обновленном пруду, что делать запрещено.

Барнаулец купается в пруду в &quot;Изумрудном&quot;.
Барнаулец купается в пруду в "Изумрудном".
"В курсе 22"

Барнаульцы жалуются, что подобные инциденты мешают отдыху в парке. А также задаются вопросом, как обстоят дела с охраной территории.

Ранее корреспондент altapress.ru побывала в обновленном парке "Изумрудный" и показала, как барнаульцы проводят жаркие майские праздники.

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