Барнаульцев возмутила застройка парка Целинников

Парк Целинников, который примыкает к площади Мира в Барнауле, планомерно уничтожается, считает читатель altapress.ru. По его словам, предприниматели застроили уже больше половины «зеленого уголка».

Барнаулец отмечает, что на территории парка появились магазины, стоянки строительной техники, грузовиков, автосервис и склады.

«Один из немногих зелёных уголков Барнаула почти уничтожен! Там, где недавно гоняли дети, бодро вышагивали старички и молодежь устраивала фотосессии, активно застраивается», — пишет мужчина.

Ранее аллею Целинников и площадь Мира выбрали барнаульцы на голосовании по благоустройству. Площадь привели в порядок, а аллею с парком нет. Amic.ru узнавал, что объект исключили из программы потому, что у него есть арендатор, а благоустраиваются за бюджетный счет только муниципальные территории.

За ремонт аллеи, которая проходит по парку, барнаульцы даже начали собирать подписи.

25 октября в администрации Барнаула состоялось заседание общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2024 годы. Эксперты утвердили итоговый перечень общественных территорий, за которые смогут проголосовать барнаульцы. Он состоит из 55 объектов.