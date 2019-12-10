Барнаульцев заманивают на фальшивый кастинг приключенческого фильма

В объявлениях о кастинге сообщается, что съемки фильма о Фёдоре Конюхове будут проходить во второй половине декабря и весь январь в центре Барнаула на улице, а также в бизнес-центрах и ТРЦ.
В Молодежном центре пояснили, что нет никакой официальной информации о подобных съемках в Барнауле — ни у кинематографистов, ни в сети, за исключением объявлений в соцсетях со страниц-однодневок неких «кастинг-директоров». Тем временем в соцсетях появился отзыв одной из потенциальных участниц кастинга в Барнауле — о том, как работает эта мошенническая схема, девушка написала здесь.
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- Помните, что если поступает предложение сделать вам карту актёра (индивидуальная карта массовочной оплаты), либо портфолио, оплатить заранее одежду (костюм, куртку) без собеседования с вами лично и последующими обещаниями вернуть деньги в дни съёмок — это мошенники.
- Проверьте, что информация о кастинге размещена на официальном сайте кинокомпании или кастинг-агентства.
- Используйте только те контакты и анкеты, которые опубликованы на странице официального кастинга. Мошенники могут использовать также существующий кастинг для того, чтобы ввести вас в заблуждение.
- Убедитесь в том, что участие в кастинге бесплатное, и вас не просят перевести денежные средства, отправить куда-то СМС или раскрыть секретную информацию (например, CVV-коды банковских карт).
Ранее стало известно, что 14 декабря в Новосибирске пройдет кастинг на телепроект «Дом-2». Менеджеры рассчитывают набрать в столице Сибири и ближайших городах новых звезд телестройки.