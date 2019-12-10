Барнаульцев заманивают на фальшивый кастинг приключенческого фильма

В соцсетях распространяют сообщение о том, что в Барнауле набирают массовку для съемок приключенческого фильма о путешественнике Фёдоре Конюхове. Участникам обещают гонорары от 1000 до 2500 рублей за съемочный день. В Молодежном центре кинематографистов Алтая сообщили , что эта информация — фейк и мошенническая схема.

В объявлениях о кастинге сообщается, что съемки фильма о Фёдоре Конюхове будут проходить во второй половине декабря и весь январь в центре Барнаула на улице, а также в бизнес-центрах и ТРЦ.

В Молодежном центре пояснили, что нет никакой официальной информации о подобных съемках в Барнауле — ни у кинематографистов, ни в сети, за исключением объявлений в соцсетях со страниц-однодневок неких «кастинг-директоров». Тем временем в соцсетях появился отзыв одной из потенциальных участниц кастинга в Барнауле — о том, как работает эта мошенническая схема, девушка написала здесь.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

Помните , что если поступает предложение сделать вам карту актёра ( индивидуальная карта массовочной оплаты), либо портфолио , оплатить заранее одежду ( костюм , куртку) без собеседования с вами лично и последующими обещаниями вернуть деньги в дни съёмок — это мошенники.

что если поступает предложение сделать вам карту актёра индивидуальная карта массовочной оплаты), либо портфолио оплатить заранее одежду костюм куртку) без собеседования с вами лично и последующими обещаниями вернуть деньги в дни съёмок — это мошенники. Проверьте , что информация о кастинге размещена на официальном сайте кинокомпании или кастинг-агентства.

что информация о кастинге размещена на официальном сайте кинокомпании или кастинг-агентства. Используйте только те контакты и анкеты , которые опубликованы на странице официального кастинга. Мошенники могут использовать также существующий кастинг для того , чтобы ввести вас в заблуждение.

которые опубликованы на странице официального кастинга. Мошенники могут использовать также существующий кастинг для того чтобы ввести вас в заблуждение. Убедитесь в том , что участие в кастинге бесплатное , и вас не просят перевести денежные средства , отправить куда-то СМС или раскрыть секретную информацию ( например , CVV-коды банковских карт).

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