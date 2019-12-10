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Жизнь

Барнаульцев заманивают на фальшивый кастинг приключенческого фильма

В соцсетях распространяют сообщение о том, что в Барнауле набирают массовку для съемок приключенческого фильма о путешественнике Фёдоре Конюхове. Участникам обещают гонорары от 1000 до 2500 рублей за съемочный день. В Молодежном центре кинематографистов Алтая сообщили, что эта информация — фейк и мошенническая схема.

Кино.
Кино.
unsplash.com

В объявлениях о кастинге сообщается, что съемки фильма о Фёдоре Конюхове будут проходить во второй половине декабря и весь январь в центре Барнаула на улице, а также в бизнес-центрах и ТРЦ.

В Молодежном центре пояснили, что нет никакой официальной информации о подобных съемках в Барнауле — ни у кинематографистов, ни в сети, за исключением объявлений в соцсетях со страниц-однодневок неких «кастинг-директоров». Тем временем в соцсетях появился отзыв одной из потенциальных участниц кастинга в Барнауле — о том, как работает эта мошенническая схема, девушка написала здесь.

Чтобы не стать жертвой мошенников:

  • Помните, что если поступает предложение сделать вам карту актёра (индивидуальная карта массовочной оплаты), либо портфолио, оплатить заранее одежду (костюм, куртку) без собеседования с вами лично и последующими обещаниями вернуть деньги в дни съёмок — это мошенники.
  • Проверьте, что информация о кастинге размещена на официальном сайте кинокомпании или кастинг-агентства.
  • Используйте только те контакты и анкеты, которые опубликованы на странице официального кастинга. Мошенники могут использовать также существующий кастинг для того, чтобы ввести вас в заблуждение.
  • Убедитесь в том, что участие в кастинге бесплатное, и вас не просят перевести денежные средства, отправить куда-то СМС или раскрыть секретную информацию (например, CVV-коды банковских карт).

Ранее стало известно, что 14 декабря в Новосибирске пройдет кастинг на телепроект «Дом-2». Менеджеры рассчитывают набрать в столице Сибири и ближайших городах новых звезд телестройки.

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