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В Барнауле ищут самых красивых девочек и мальчиков

23 ноября в Барнауле пройдет кастинг на краевой конкурс красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Барнаула-2019». Для участия приглашаются дети 5−13 лет.

Девочка-модель
Девочка-модель
СС0

Сам конкурс красоты пройдет 12 декабря. Все дети получат призы и регалии, а также право представлять город и край на российских и международных конкурсах красоты.

С детьми, которые пройдут отбор, будут работать опытные специалисты модной индустрии. Маленьких участников научат дефилировать, проведут для них уроки актерского мастерства, хореографии, сделают профессиональную фотосъемку.

Стоимость участия и подготовки к конкурсу красоты — 5000 рублей.

Кастинг пройдет в гостинице «Турист» (пр. Красноармейский, 72) в 18:30. Информацию можно уточнить по телефону 8−962−792−4005.

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