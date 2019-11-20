В Барнауле ищут самых красивых девочек и мальчиков

23 ноября в Барнауле пройдет кастинг на краевой конкурс красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Барнаула-2019». Для участия приглашаются дети 5−13 лет.

Сам конкурс красоты пройдет 12 декабря. Все дети получат призы и регалии, а также право представлять город и край на российских и международных конкурсах красоты.

С детьми, которые пройдут отбор, будут работать опытные специалисты модной индустрии. Маленьких участников научат дефилировать, проведут для них уроки актерского мастерства, хореографии, сделают профессиональную фотосъемку.

Стоимость участия и подготовки к конкурсу красоты — 5000 рублей.

Кастинг пройдет в гостинице «Турист» (пр. Красноармейский, 72) в 18:30. Информацию можно уточнить по телефону 8−962−792−4005.