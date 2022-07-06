Барнаульцев зовут на историческую экскурсию по улице Никитина

Краевед расскажет историю улицы, а также о знаменитых людях, которые жили на ней.

«Что общего у купца Грязнова, Героя Советского Союза Смирнова, просветителя Топорова и фотографа Борисова? Все они жили на одной улице, а некоторые могли даже встречаться на ней друг с другом. Барнаулец начала XX века мог родиться, креститься, жениться, жить всю жизнь и быть отпетым на одной и той же улице», — говорится в анонсе.