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Жизнь

Барнаульцев зовут на историческую экскурсию по улице Никитина

9 июля в Барнауле пройдет экскурсия по улице Никитина, сообщает группа Urban History. Проведет ее известный барнаульский краевед Данил Дегтярев.

Улица Никитина
Улица Никитина
vk.com/urbanhistory

Краевед расскажет историю улицы, а также о знаменитых людях, которые жили на ней.

«Что общего у купца Грязнова, Героя Советского Союза Смирнова, просветителя Топорова и фотографа Борисова? Все они жили на одной улице, а некоторые могли даже встречаться на ней друг с другом. Барнаулец начала XX века мог родиться, креститься, жениться, жить всю жизнь и быть отпетым на одной и той же улице», — говорится в анонсе.

Начало экскурсии в 15:00. Продолжительность — 2 часа.

Точка сбора — на пересечении ул. Никитина и ул. Промышленной.

Напомним, 5 июля в Художественном музее Алтайского края открылась выставка картин Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского и многих других известных художников.

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