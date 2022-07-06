Барнаульцев зовут на историческую экскурсию по улице Никитина

Краевед расскажет историю улицы, а также о знаменитых людях, которые жили на ней.
«Что общего у купца Грязнова, Героя Советского Союза Смирнова, просветителя Топорова и фотографа Борисова? Все они жили на одной улице, а некоторые могли даже встречаться на ней друг с другом. Барнаулец начала XX века мог родиться, креститься, жениться, жить всю жизнь и быть отпетым на одной и той же улице», — говорится в анонсе.
Начало экскурсии в 15:00. Продолжительность — 2 часа.
Точка сбора — на пересечении ул. Никитина и ул. Промышленной.
Напомним, 5 июля в Художественном музее Алтайского края открылась выставка картин Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского и многих других известных художников.