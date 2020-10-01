Барнаульцев зовут на субботник в парк «Изумрудный»

Жители Барнаула смогут внести свой вклад в преображение парка «Изумрудный», приняв участие в субботниках. Они пройдут в октябре четыре раза, сообщили в Фонде имущества Алтайского края, который отвечает за реанимацию зеленой зоны.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.

Субботники планируются 3, 8, 10 и 15 октября. Начало в 11:00, продолжительность 2 часа. Сбор возле центрального входа в парк.

Помощь понадобится в посадке кустарников, которые закупили в НИИ им. Лисавенко.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Всех просят приходить тепло одетым и со своим инвентарем: лопата, ведро и перчатки.

Какие еще субботники планируются в Барнауле

В октябре в Барнауле стартовал месячник осенней санитарной очистки. Каждую неделю будут «чистые четверги» — 1,8,15,22 и 29 октября. От бытового и строительного мусора будут очищать парки, скверы, зеленые уголки, лесные массивы и склоны оврагов.

Например, в первый «чистый четверг» студенты и волонтеры уберут парк Целинников, гору за главной сценой на площади Сахарова, берег Барнаулки и т.д.

«Всего в рамках месячника осенней санитарной очистки администрациями районов запланировано проведение более 145 экологических акций, намечено ликвидировать 57 несанкционированных свалок», — сообщили в администрации города.

Ранее в «Изумрудном» провели испытания новой техники — машины для посадок деревьев-крупномеров.

В 2019 году в парке прошел субботник с участием губернатора Виктора Томенко.