Барнаульцы хотят сделать в купеческом особняке новое культурное пространство

В барнаульском историческом здании купца Морозова общественники хотят создать новое общественное пространство с музеем. Они уже получили согласие на это от его собственника.

Этот историко-культурный объект расположен на ул. Ползунова, 34а. До революции здесь были магазины купца Андрея Морозова, а с 1930 по 1963 год — краевое управление НКВД, КГБ и следственная тюрьма. В 2017 году его купил профессор Владимир Куликов — он отремонтировал его и спас от разрушения.

Это дом, в котором еще живут эти разные эпохи. Прекрасная, по-купечески широкая лестница ведет в лабиринт коридоров с изящными окнами, смотришь в одно — и видишь глухой двор, в который ненадолго выводили арестантов, репрессированных «врагов народа» молодой советской власти, — написала известная журналистка Лариса Хомайко на своей страничке в соцсети Facebook.

Идея создать здесь новое общественное, историко-культурное и туристическое пространство с лекциями об истории предпринимательства и об истории репрессий, туристическими маршрутами, квестами, видео-лекциями появилась у краевой общественной организации «Согласие», которой руководит барнаулец Геннадий Шейда.

Дом купца Морозова в Барнауле. Altapress.ru

Собственник здания Владимир Куликов идею поддержал и готов бесплатно предоставить не только место для экспозиции, но и для будущего музея по истории предпринимательства и периоду сталинских репрессий «Один дом- две эпохи», открыть историческое здание для посещений барнаульцами и гостями города.

Согласно замыслу общественников, экспозиция будет состоять из двух больших разделов: «Дом Морозова: 1907−1917 гг.» и «Дом Морозова: 1930- 1953 гг.».

Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Анна Зайкова

В первом будут материалы о вкладе предпринимателей в развитие Барнаула начала ХХ века, когда развивалась промышленность и торговля, появились первые автомобили, телефон, Алтайская железная дорога, электростанция.

Вторая часть будет посвящена периоду сталинских репрессий: раскулачивание крестьянства, Большой террор, депортация на Алтай калмыков, поляков, немцев, народов Прибалтики.