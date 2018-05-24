Как доктор меднаук отремонтирует бывшее здание КГБ в Барнауле

Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова. Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Фото : Анна Зайкова.

Главное — отремонтировать кровлю

Владимир Куликов приобрел торговый дом купцов Морозовых около года назад и сразу столкнулся с проблемой: обогревавшую здание котельную снесли, потому что она мешала строить театр кукол "Сказка" по соседству на Пушкина, 41.

Собственнику пришлось срочно строить новую газовую котельную, которую удалось запустить только в ноябре 2017 года. В противном случае стены из столетнего кирпича начали бы разрушаться от мороза и сырости.

Владимир Куликов,

доктор медицинских наук, собственник здания на Ползунова, 34а:

— Мы уже восстановили систему отопления, частично электропроводку. В июне начнем противоаварийный ремонт. В первую очередь, конечно, важно сделать кровлю. Без этого нет никакого смысла обновлять фасад.

Спорные моменты

Но есть спорные моменты при восстановлении здания, говорит Куликов. Например, барнаульская епархия хочет получить обратно ограду Петропавловского собора. Собственник не против, но администрации города и края настаивают, чтобы она осталась на Ползунова, 34а.

Кроме того, 2019 году будут сносить здание изолятора временного содержания, чтобы устроить не его месте парковку для посетителей концертного зала "Сибирь" (пр. Ленина, 7) и нового кукольного театра "Сказка". Проблема в том, что оно построено как продолжение морозовского магазина и если просто разрушить его, то исторический объект пострадает.

Владимир Куликов,

доктор медицинских наук, собственник здания на Ползунова, 34а:

— Проект сноса здания есть, но он формальный: просто рекомендует работать аккуратно. Еще надо потратить деньги на проект водоотведения для фасада со стороны Ползунова. Он должен учитывать, что у нас есть полисадник. Плюс мне нужен проект, который укрепит стену моего здания после разрушения гаража "Сказки" (он также примыкал к ТД Морозова, — прим. ред.). Это все стоит серьезных денег и длительного согласования.

Еще Куликову нужно доказать мэрии, что рядом с домом нельзя сажать ели. Их корневая система разрастется под фундамент, будет притягивать воду и это может разрушить старые стены.

Музей и соинвесторы

Дом на Позунова, 34а в частной собственности с 1990-х годов. Владимир Куликов планирует после ремонта продолжить развивать арендный бизнес, а также использовать как еще одно здание Алтайского медицинского института последипломного образования (первое открыто на Пушкина, 70).

И, наконец, в морозовском магазине планируют устроить выставочное культурное пространство. У Куликова есть задумка разместить этнографический музей. Уже есть сотни ценных и интересных экспонатов по истории народов, населявших Алтай. "Для этого проекта я планирую найти соинвестора", — говорит эксперт.

Владимир Куликов,

доктор медицинских наук, собственник здания на Ползунова, 34а:

— Это прекрасное историческое здание в центре города, в обновляющемся туристическом кластере. Даже сейчас сюда приезжают фотографироваться молодожены, а значит место ценят. К концу лета оно преобразится: мы отремонтируем кровлю, фасад, ограду, крыльцо. Конечно, хотелось бы, чтобы здание восстанавливалось быстрее.

Куликов рассказал, что торговый дом Морозова — это второе здание, которое он приобрел в исторической части города. Первое на Пушкина, 70 он купил в 2016 году под клинику "Хелми", а также Алтайский медицинский институт последипломного образования.

Владимир Куликов,

доктор медицинских наук, собственник здания на Ползунова, 34а:

— Это современная цифровая клиника с автоматизированными процессами диагностики, лечения и и обучения врачей. Совокупный объем инвестиций в создание клиники и института в 2017-2018 годах составит 70 млн рублей. Это отражено в инвестиционном соглашении с администрацией города, которые уже подписаны.

Наследие купцов и КГБ

Зданию на Ползунова, 34а больше ста лет. В начале XX века его построили купцы Морозовы и устроили на первом этаже магазин, а второй сдали в аренду Русско-Азиатскому банку. В разрушительном городском пожаре 1917 года у него порядком закоптились фасады. Позже их закрыли штукатуркой, но сейчас она обвалилась и копоть вновь "украшает" внутренний двор.

Интерьер и фасад, который можно увидеть сейчас, создан в 1925 году. Тогда дом реставрировали, приспособив под банк. Здесь устроили железобетонные межэтажные перекрытия, парадную лестницу с деревянными резными балясинами и перилами, а также возвели три купола.

Ограда вокруг здания тоже историческая. Ее выковали во второй половине XIX века для Петропавловского собора, а на новое место поставили, когда в 1930-е годы собор разрушили.

На Ползунова, 34а остался след еще одной исторической вехи страны. В 1946 году здание передали Народному комиссариату государственной безопасности СССР (НКГБ), а во дворе построили изолятор временного содержания: с глухим двором для прогулок заключенных, камерами и другой атрибутикой подобных организаций начала прошлого века.

После КГБ на Ползунова, 34а вновь устроили магазины, кабинеты учреждений и кинотеатр. Новые собственники обнаружили комнату с прорезями-задвижками в стене под кинопроекторы напротив просторного зала. На табличках указано — 1956 год выпуска.