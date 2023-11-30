Барнаульцы катаются по мосту, бийчане запирают двери. Что произошло в Алтайском крае 30 ноября

- В Барнауле открыли мост на Новом рынке — мы ждали этого полтора года. Смотрите, как громко по нему пронесся первый поток машин.
- Новым министром спорта Алтайского края стал Иван Нифонтов — призер Олимпийских игр, чемпион мира по дзюдо, депутат АКЗС. Вот что еще мы о нем знаем.
- В Благовещенском районе подросток управлял трактором и случайно задел им двухлетнюю сестру. Девочка погибла. Прокурор Алтайского края Антон Герман инициировал проверку.
- В Барнауле в районе ВРЗ дотла сгорела общественная баня. Пламя поднялось выше многоэтажных домов.
- 60 человек пострадали от употребления метадона в Алтайском крае. Более половины из них погибли. Почитайте, чем так опасен этот наркотик и как борются с его поставщиками.
- Бийск встревожили сообщения о неизвестных, которые ходят по подъездам новостроек и дергают за дверные ручки (якобы в надежде, что какая-то из квартир не заперта). Одного из таких нарушителей почти поймали, но он сбежал.
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