Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии

Место проживания, профессия и образование формируют пенсионные ожидания, пишет источник. Так, самые высокие требования у жителей Москвы — 92 тыс. рублей, Владивостока и Петербурга — 78 тыс. и 70 тыс. рублей.
Минимальные ожидания в Ульяновске и Ярославле (48 тыс. рублей).
В Барнауле и Воронеже считают, что достаточно 49 тыс., в Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти — 50 тыс. рублей.
С точки зрения профессий, самые большие пенсионные ожидания у маркетологов, пиарщиков, транспортников и связистов — 64 тыс. рублей. Работники торговли и бытового обслуживания хотели бы получать 61 тыс. рублей, ученые и аналитики — 59 тыс. рублей.
Ранее подавляющее большинство россиян заявили, что не могут уйти на отдых раньше срока, определенного пенсионной реформой, поскольку не на что будет жить.