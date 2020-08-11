Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса НПФ Сбербанка. Барнаульцы считают, что для нормальной жизни в старости нужно меньше.