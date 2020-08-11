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Жизнь

Барнаульцы назвали размер желаемой пенсии

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса НПФ Сбербанка. Барнаульцы считают, что для нормальной жизни в старости нужно меньше.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы
На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы
altapress.ru

Место проживания, профессия и образование формируют пенсионные ожидания, пишет источник. Так, самые высокие требования у жителей Москвы — 92 тыс. рублей, Владивостока и Петербурга — 78 тыс. и 70 тыс. рублей.

Минимальные ожидания в Ульяновске и Ярославле (48 тыс. рублей).

В Барнауле и Воронеже считают, что достаточно 49 тыс., в Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти — 50 тыс. рублей.

С точки зрения профессий, самые большие пенсионные ожидания у маркетологов, пиарщиков, транспортников и связистов — 64 тыс. рублей. Работники торговли и бытового обслуживания хотели бы получать 61 тыс. рублей, ученые и аналитики — 59 тыс. рублей.

Ранее подавляющее большинство россиян заявили, что не могут уйти на отдых раньше срока, определенного пенсионной реформой, поскольку не на что будет жить.

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