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Жизнь

Барнаульцы негодуют из-за назойливой аудиорекламы в туркластере

В администрации Барнаула состоялось совещание по вопросу трансляции аудиорекламы на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, сообщают на сайте мэрии.

Ярмарка на Мало-Тобольской.
Ярмарка на Мало-Тобольской.
altapress.ru

Совещание провела заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина.

На встрече присутствовал представитель «Еврозвука» — компании, которая транслирует аудиорекламу на части проспекта Ленина и пешеходной улице Мало-Тобольской.

«Сибиркина передала пожелания Общественного Совета по развитию туризма, а также результаты опроса барнаульцев по звуковому оформлению общественного пространства: многие горожане недовольны звуковой рекламой», — отметили в мэрии.

Напомним, барнаульцы высказывают возмущение по поводу большого количества громкой аудиорекламы на «барнаульском Арбате».

Провели опрос: за классическую музыку проголосовали 25,9%, против аудиосопровождения совсем высказались 17,05%.

Ранее Совет по развитию туризма при администрации Барнаула провел выездное заседание в здании рынка «Старый базар», где обсудили, как сделать туркластер еще лучше.

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