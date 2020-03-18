Барнаульцы негодуют из-за назойливой аудиорекламы в туркластере

Совещание провела заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина.
На встрече присутствовал представитель «Еврозвука» — компании, которая транслирует аудиорекламу на части проспекта Ленина и пешеходной улице Мало-Тобольской.
«Сибиркина передала пожелания Общественного Совета по развитию туризма, а также результаты опроса барнаульцев по звуковому оформлению общественного пространства: многие горожане недовольны звуковой рекламой», — отметили в мэрии.
Напомним, барнаульцы высказывают возмущение по поводу большого количества громкой аудиорекламы на «барнаульском Арбате».
Провели опрос: за классическую музыку проголосовали 25,9%, против аудиосопровождения совсем высказались 17,05%.
Ранее Совет по развитию туризма при администрации Барнаула провел выездное заседание в здании рынка «Старый базар», где обсудили, как сделать туркластер еще лучше.