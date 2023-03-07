7 марта
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Жизнь

Барнаульцы поделились самыми острыми экологическими проблемами города

Опрос населения о наиболее распространенных источниках загрязнения воздуха и главных экологических проблемах города провело Минприроды Алтайского края.

Дымовая труба.
Дымовая труба.
unsplash.com

Участие приняли более трех тыс. человек.

По мнению жителей Барнаула, больше всего воздух загрязняет частный сектор, который топится углем. Так ответили 38% голосующих.

На втором месте оказались свалки — 22%.

Третье и четвертое место поделили ТЭЦ и предприятия города — 16% и 15% соответственно.

Среди других ответов барнаульцы отметили малое количество парков и зелени, а также выпиливание деревьев.

Среди экологических проблем, по мнению жителей города, наиболее остро стоят несанкционированные свалки — за такой вариант проголосовали 45% отвечающих.

На второе место горожане поставили загрязнение воздуха — 28%. На третье — загрязнение воды, 25%.

Ранее стало известно, что за данными выбросов ТЭЦ Алтайского края смогут следить онлайн.

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