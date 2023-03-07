Барнаульцы поделились самыми острыми экологическими проблемами города

Участие приняли более трех тыс. человек.
По мнению жителей Барнаула, больше всего воздух загрязняет частный сектор, который топится углем. Так ответили 38% голосующих.
На втором месте оказались свалки — 22%.
Третье и четвертое место поделили ТЭЦ и предприятия города — 16% и 15% соответственно.
Среди других ответов барнаульцы отметили малое количество парков и зелени, а также выпиливание деревьев.
Среди экологических проблем, по мнению жителей города, наиболее остро стоят несанкционированные свалки — за такой вариант проголосовали 45% отвечающих.
На второе место горожане поставили загрязнение воздуха — 28%. На третье — загрязнение воды, 25%.
Ранее стало известно, что за данными выбросов ТЭЦ Алтайского края смогут следить онлайн.