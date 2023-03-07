Барнаульцы поделились самыми острыми экологическими проблемами города

Опрос населения о наиболее распространенных источниках загрязнения воздуха и главных экологических проблемах города провело Минприроды Алтайского края.

Участие приняли более трех тыс. человек.

По мнению жителей Барнаула, больше всего воздух загрязняет частный сектор, который топится углем. Так ответили 38% голосующих.

На втором месте оказались свалки — 22%.

Третье и четвертое место поделили ТЭЦ и предприятия города — 16% и 15% соответственно.

Среди других ответов барнаульцы отметили малое количество парков и зелени, а также выпиливание деревьев.

Среди экологических проблем, по мнению жителей города, наиболее остро стоят несанкционированные свалки — за такой вариант проголосовали 45% отвечающих.

На второе место горожане поставили загрязнение воздуха — 28%. На третье — загрязнение воды, 25%.

Ранее стало известно, что за данными выбросов ТЭЦ Алтайского края смогут следить онлайн.