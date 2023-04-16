16 апреля
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Жизнь

Барнаульцы показали, какие куличи испекли на Светлую Пасху

Жители Барнаула рассказали и показали, какие куличи испекли дома. Фото опубликовали в Barnaul 22.

Барнаульцы испекли куличи.
Барнаульцы испекли куличи.
Barnaul22.

Православные 16 апреля отмечают Пасху. Барнаульцы поделились фотографиями самодельных праздничных угощений.

Кстати, на ингредиенты к пасхальному столу горожане потратили более 10 млн рублей.

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