Барнаульцы полюбовались городом в новом масштабе и поделились впечатлениями

Как это работает?
Чтобы воспользоваться биноклем, понадобится десятирублевая монетка или банковская карта.
Приемник для монет выглядит, как в любом торговом автомате, например, с жвачками. 10 рублей нужно опустить в прорезь, а потом за ручку провернуть ее по часовой стрелке до щелчка.
Чтобы оплатить просмотр безналом, нужно нажать на мини-экран, дождаться указаний на нем и приложить карту.
Время просмотра за наличные - 30 секунд за 10 рублей. За безнал можно приобрести только 1 минуту, а стоимость будет уже 20 рублей.
После оплаты нужно встать напротив узкой части бинокля и смотреть в оба наглазника. Бинокль можно повернуть хоть на 360 градусов, а также наклонять и поднимать.
Заглянуть в окно и увидеть в лодку
Впечатления горожан получились смешанные.
Многие старались оценивать прибор с технической точки зрения, но не забывали делиться и личными впечатлениями.
"Прикольно, прикольно. Самое удобное, что картой оплатить можно", - высказалась молодые пара и девушка.
Они же отметили, что было бы интереснее смотреть на Обь и ее правый берег, чем на Барнаул. Если попробовать повернуть бинокль на реку самостоятельно, можно рассмотреть лишь часть, а дальше помешают деревья.
Забавный диалог произошел между двумя мужчинами. Им, кстати, понравилось.
"- Меня видно?
- Тебя, Андрюх, плохо видно, расплывчато. Лодку видно!
- Тогда я отойду, раз меня не видно"
И впрямь, рассмотреть поближе гостей парка не получится - бинокль рассчитан на дальние объекты. Зато ясно, что с помощью аппарата точно можно последить за речным транспортом.
Одна из девушек в шутку пожалела, что нельзя посмотреть в окна:
"Бинокль двигается необычно. Хотя как пользоваться - понятно не сразу, сначала все было белое. Пришлось брать еще один просмотр, тогда получилось. Оплатить удобно и можно посмотреть на город поближе. Жаль, что в окна не заглянуть! Но идея крутая."
Про окна вообще говорил каждый третий. Еще один мужчина пошутил, что теперь можно смотреть, кто чем дома занимается.
И даже девочка, на вид лет девяти, со всей непосредственностью сказала, что можно ненароком за кем-то подглядеть.
Но ребенку, наверное, понравилось больше всех:
"Мне очень понравилось! Я даже увидела надпись "автомастерская". Каждое здание видно!".
Несмотря на то, что детям не так просто дотянуться до высоты прибора, впечатлений у девочки осталось море. Маме пришлось оплатить еще один просмотр.
Другая девушка поделилась такими впечатлениями:
"Было бы здорово, если бы можно было приближать и отдалять объекты. Сейчас видно отдельные дома, да, но время заканчивается быстрее, чем успеваешь их найти. Нужно сначала разобраться с наведением".
Еще у двух посетительниц парка возникли смешанные ощущения:
"Интересно. Но вживую лучше. В бинокль не сразу понятно, что делать, куда смотреть".
Однако каждый, кто проходил мимо новинки в Нагорном, хотя бы раз бросали на бинокль взгляд. Многие подходили ближе, заинтересовавшись устройством или ценой.
Примерно каждый пятый пробовал посмотреть.
По отзывам можно сделать вывод, что на яркие впечатления в первый просмотр можно не рассчитывать. Лучше запастись сразу несколькими монетами или оплатить картой, чтобы иметь минуту.
Но как только посетители приноровятся к биноклю - очередей точно не избежать.