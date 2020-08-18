Барнаульцы «потеряли» старинную кованую ограду

В Барнауле еще в 2018 году демонтировали кованую ограду у бывшего здания НКВД. Решетку краеведы считают историческим артефактом. Заместитель директора по научной работе музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Елена Огнева задалась вопросом, куда делся забор, ведь его даже приписывали к Петропавловскому собору, якобы эта ограда самая старая в Барнауле.

Как оказалось, ограда украшала территорию не Петропавловского собора, а другой церкви. Есть предположение, что забор стоял у Богородице-Одигитриевской церкви на ул. Льва Толстого.

«Принципиально ли это: у какой конкретно церкви стояла эта ограда? Думаю, да. Важно сохранять подлинную историю с учетом того, что подобных реликвий осталось в нашем городе не так уж и много. Как я понимаю, в 2018 году ограда была демонтирована под предлогом воссоздания Петропавловского собора. А что сейчас?», — пишет Огнева в Facebook.

Ограду под свою ответственность забрал отец Георгий Крейдун, ответил историк Данил Дегтярев.

«Планировали поставить ее возле Троицкой церкви на Горе. Но вместе старинной ограды там создали ее современную копию. Так что местонахождение артефакта мне неизвестно», — пишет он.

Троицкая церковь

С 1912 по 1934 годы Троицкая церковь располагалась в Нагорной части города. В 30-е годы ее закрыли, а в 1947 году в здании начал работать кинотеатр «Алтай». В 2012 году здание было полностью разрушено, остался один фундамент.

Новый храм Живоначальной Троицы возводят «с нуля».

Петропавловский собор

Эскизный проект Петропавловского собора. altapress.ru

Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера на пл. Свободы. Настоятелем храма планируют назначить протоирея Георгия Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на ул/ Шумакова.

Богородице-Одигитриевская церковь

Здание построили в 1899 году, оно страдало от пожара и наводнения, а после 1935 года от усадьбы храма остались сквер и церковное гостиничное здание. С начала 1970 годов здание эксплуатировали как лабораторию противотуберкулезного диспансера.

В Барнауле выставлен на продажу старинный особняк. vk.com/civilgorod

В 2012 году его отреставрировали.