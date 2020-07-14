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Жизнь

Что нужно знать о Петропавловском соборе в Барнауле и почему его хотят восстановить. Разбор

Летом 2019 года в Барнауле на улице Ползунова нашли фундамент древнего храма. Оказалось, что именно здесь находился Петропавловский храм, заложенный еще в 1771 году на Соборной площади (сейчас — площадь Свободы). Весной 2020 началось обсуждение идеи восстановления собора. Насколько важен был для Барнаула Петропавловский собор и зачем его восстанавливать сейчас — в материале altapress.ru.

Эскизный проект Петропавловского собора.
Эскизный проект Петропавловского собора.
altapress.ru
1 Когда построили Петропавловский собор

Строительство храма проходило в рекордные сроки: 249 лет назад, в 1771 на Соборной площади заложили первый камень, а 3 февраля 1774 года храм уже освятили.

2 Кто был заказчиком и спонсором

Барнаульский собор Петра и Павла построили вместо деревянной церкви по ходатайству и на средства Барнаульского сереброплавильного завода.

Храм строился по проекту московского архитектора Дмитрия Макулова в стиле барокко и стал первым каменным зданием в городе.

Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле.
Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле.
vk.com/dering07
3 Как выглядел храм

Петропавловский кафедральный собор привлекал внимание многих горожан. Фасадную часть с массивным куполом было видно издалека, а самый большой церковный колокол весил почти 10 тонн.

Собор был образцом для подражания при строительстве храмов в других сибирских городах, в частности, в Томске. Кроме того, барнаульский собор отличался красотой внутреннего убранства, о чем свидетельствуют архивные документы и рассказы современников. В храм поступали многочисленные пожертвования горных инженеров, купцов, предпринимателей, рядовых обывателей.

4 Богатство храма — хор и библиотека

Хор Петропавловского собора считался лучшим среди барнаульских духовных хоров. Библиотека собора была самой богатой и насчитывала 283 наименования в 956 томах.

Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
Петропавловский собор (1774 — 1935гг.) на Соборной площади (с 1933 г. — пл. Свободы)
retro. moi-barnaul.ru
5 Какой статус имел собор

Петропавловский собор имел статус главной церкви Колывано-Воскресенского горного округа. При соборе размещалось кладбище, на котором был похоронен изобретатель Иван Ползунов.

6 Что произошло с храмом

Он просуществовал более 150 лет.

В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, собор был разрушен.

Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле.
Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле.
vk.com/dering07
7 Как удалось найти фундамент

Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса на улице Ползунова проводили археологические раскопки. Во время раскопок нашли массивный каменный склеп. Самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. По части фундамента появилась возможность определить точное расположение строения.

8 Кто добивается восстановления собора

Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера. Как сообщается на ее сайте, представители духовенства края одобрили проект восстановления церкви. Проект нового храма подготовил известный архитектор Александр Деринг.

В марте в Алтайской митрополии прошла научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора в Барнауле. Пока официально не решен вопрос с восстановлением объекта.

Настоятелем храма планируют назначить протоирея Георгия Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого на месте кинотеатра «Алтай» Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на улице Шумакова.

Эскизный проект Петропавловского собора.
Эскизный проект Петропавловского собора.
altapress.ru
9 Зачем восстанавливать Петропавловский собор

По мнению барнаульского историка Данила Дегтярева, разрушенный Петропавловский собор — один из важнейших исторических памятников города.

Изучение даже одного фундамента даст представление о технологиях строительства тех времен.

10 Что на месте Соборной площади сейчас?

В настоящее время на площади Свободы располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику Павлу Плотникову, бюст Ивану Ползунову, памятник жертвам политических репрессий.

Анна Карпова

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