Что нужно знать о Петропавловском соборе в Барнауле и почему его хотят восстановить. Разбор

8 Кто добивается восстановления собора

Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера. Как сообщается на ее сайте, представители духовенства края одобрили проект восстановления церкви. Проект нового храма подготовил известный архитектор Александр Деринг.

В марте в Алтайской митрополии прошла научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора в Барнауле. Пока официально не решен вопрос с восстановлением объекта.

Настоятелем храма планируют назначить протоирея Георгия Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого на месте кинотеатра «Алтай» Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на улице Шумакова.