Что нужно знать о Петропавловском соборе в Барнауле и почему его хотят восстановить. Разбор

Строительство храма проходило в рекордные сроки: 249 лет назад, в 1771 на Соборной площади заложили первый камень, а 3 февраля 1774 года храм уже освятили.
Барнаульский собор Петра и Павла построили вместо деревянной церкви по ходатайству и на средства Барнаульского сереброплавильного завода.
Храм строился по проекту московского архитектора Дмитрия Макулова в стиле барокко и стал первым каменным зданием в городе.
Петропавловский кафедральный собор привлекал внимание многих горожан. Фасадную часть с массивным куполом было видно издалека, а самый большой церковный колокол весил почти 10 тонн.
Собор был образцом для подражания при строительстве храмов в других сибирских городах, в частности, в Томске. Кроме того, барнаульский собор отличался красотой внутреннего убранства, о чем свидетельствуют архивные документы и рассказы современников. В храм поступали многочисленные пожертвования горных инженеров, купцов, предпринимателей, рядовых обывателей.
Хор Петропавловского собора считался лучшим среди барнаульских духовных хоров. Библиотека собора была самой богатой и насчитывала 283 наименования в 956 томах.
Петропавловский собор имел статус главной церкви Колывано-Воскресенского горного округа. При соборе размещалось кладбище, на котором был похоронен изобретатель Иван Ползунов.
Он просуществовал более 150 лет.
В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, собор был разрушен.
Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса на улице Ползунова проводили археологические раскопки. Во время раскопок нашли массивный каменный склеп. Самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. По части фундамента появилась возможность определить точное расположение строения.
Алтайская епархия намерена восстановить собор в центре Барнаула на месте сквера. Как сообщается на ее сайте, представители духовенства края одобрили проект восстановления церкви. Проект нового храма подготовил известный архитектор Александр Деринг.
В марте в Алтайской митрополии прошла научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора в Барнауле. Пока официально не решен вопрос с восстановлением объекта.
Настоятелем храма планируют назначить протоирея Георгия Крейдун. Он же — настоятель восстанавливаемого на месте кинотеатра «Алтай» Троицкого храма и Иоанно-Богословского храмового комплекса, который с нуля построили на улице Шумакова.
По мнению барнаульского историка Данила Дегтярева, разрушенный Петропавловский собор — один из важнейших исторических памятников города.
Изучение даже одного фундамента даст представление о технологиях строительства тех времен.
В настоящее время на площади Свободы располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику Павлу Плотникову, бюст Ивану Ползунову, памятник жертвам политических репрессий.
Анна Карпова