24 марта
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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на дефицит бутилированной воды в магазинах

Жители Барнаула жалуются на опустевшие магазинные полки. По их словам, купить воду в достаточном количестве не получается даже в доставке.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

Ажиотаж на воду можно связать с помутневшей водой, которая с началом потепления и попадания в реку талых масс течет из кранов многоквартирных домов. Барнаульцы уже жаловались на воду с запахом тины.

Несмотря на заверения гендиректора «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, что необычный запах и цвет воды безопасны, барнаульцы решили не рисковать здоровьем и закупить ресурс в магазинах.

Но все оказалось не так просто: людям пришлось помотаться по большим супермаркетам в центре города и все равно обнаружить, что вода в таре 5−6 литров отсутствует, передает «Толк».

Несколько продавцов крупных сетей подтвердили, что спрос на воду действительно вырос. Доставки тоже вынуждены просить клиентов подождать пару дней в связи с возросшим количеством обращений.

Ранее жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды.

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