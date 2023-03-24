Барнаульцы пожаловались на дефицит бутилированной воды в магазинах

Жители Барнаула жалуются на опустевшие магазинные полки. По их словам, купить воду в достаточном количестве не получается даже в доставке.

Ажиотаж на воду можно связать с помутневшей водой, которая с началом потепления и попадания в реку талых масс течет из кранов многоквартирных домов. Барнаульцы уже жаловались на воду с запахом тины.

Несмотря на заверения гендиректора «Росводоканал Барнаул» Андрея Полюго, что необычный запах и цвет воды безопасны, барнаульцы решили не рисковать здоровьем и закупить ресурс в магазинах.

Но все оказалось не так просто: людям пришлось помотаться по большим супермаркетам в центре города и все равно обнаружить, что вода в таре 5−6 литров отсутствует, передает «Толк».

Несколько продавцов крупных сетей подтвердили, что спрос на воду действительно вырос. Доставки тоже вынуждены просить клиентов подождать пару дней в связи с возросшим количеством обращений.

Ранее жители алтайского села пожаловались на почти двухнедельное отсутствие воды.