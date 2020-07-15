Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы пожаловались на собак странной соседки, которые без передыху гавкают и рвут котов

В Барнауле жители поселка Власиха рассказали о собаках соседки, которые всем не дают спокойно жить, сообщает ГТРК «Алтай».

Барнаульские кошки и собаки.
Барнаульские кошки и собаки.
Михаил Хаустов

По словам местных жителей, два года назад в поселок переехала женщина со своими питомцами — десяток собак.

Теперь «четвероногие друзья» не дают никому покоя — шумят 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году.

«Мы вообще не спим ночами. Круглосуточный лай, вонь, воют собаки», — перечислили «все прелести жизни» в поселке.

Примечательно, что собаки свободно выходят со своего участка на территорию поселка и свободно гуляют.

Иногда, по словам соседей, заходят на чужие придомовые территории, где устраивают проверки и наводят свой порядок.

«Кота порвали собаки. Десять лет коту, он у нас незаменимый был кот. Жалко кота», — рассказала жительница Власихи.

Нашли и хозяйку собак. Правда, она посоветовала разбираться не с ней, а непосредственно с сельчанами — раз им что-то не нравится, то с них и спрашивать.

Ранее сообщалось, что россиян будут штрафовать за «неисправных» собак, лающих по ночам.

Накануне altapress.ru рассказал, почему закон о домашних животных требует доработки. Советуем прочитать, если интересно, почему в Барнауле приюты отпускают собак.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость