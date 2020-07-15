Барнаульцы пожаловались на собак странной соседки, которые без передыху гавкают и рвут котов

В Барнауле жители поселка Власиха рассказали о собаках соседки, которые всем не дают спокойно жить, сообщает ГТРК «Алтай» .

По словам местных жителей, два года назад в поселок переехала женщина со своими питомцами — десяток собак.

Теперь «четвероногие друзья» не дают никому покоя — шумят 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году.

«Мы вообще не спим ночами. Круглосуточный лай, вонь, воют собаки», — перечислили «все прелести жизни» в поселке.

Примечательно, что собаки свободно выходят со своего участка на территорию поселка и свободно гуляют.

Иногда, по словам соседей, заходят на чужие придомовые территории, где устраивают проверки и наводят свой порядок.

«Кота порвали собаки. Десять лет коту, он у нас незаменимый был кот. Жалко кота», — рассказала жительница Власихи.

Нашли и хозяйку собак. Правда, она посоветовала разбираться не с ней, а непосредственно с сельчанами — раз им что-то не нравится, то с них и спрашивать.

Ранее сообщалось, что россиян будут штрафовать за «неисправных» собак, лающих по ночам.

Накануне altapress.ru рассказал, почему закон о домашних животных требует доработки. Советуем прочитать, если интересно, почему в Барнауле приюты отпускают собак.