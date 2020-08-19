Барнаульцы просят разогнать «арбузную точку», где продавцы кидаются на пенсионеров

Администрацию Центрального района Барнаула просят подъехать к первому подъезду дома № 126 по улице Партизанской.
«Прямо на тротуаре образовался стихийных рынок арбузов, где гости краевой столицы разложили свой товар так, что если кто-то им вдруг заинтересуется, то другие прохожие пройти не смогут из-за нехватки пространства», — жалуются местные жители.
Однако больше тревожит барнаульцев не узкое пространство, а желание торговцев сохранить арбуз в первозданном виде в условиях этого узкого пространства.
«Если же кто-то случайно задевает их товар, а так уже случалось, то гости краевой столицы накидываются на провинившихся, зачастую это пожилые люди», — утверждают негодующие.
Отметим, что мэрия Барнаула ведет продолжительную «войну» с уличными торговцами, которые в разных частях города насиживают себе места.
Власти отмечают, что покупатели, приобретая непонятный товар — без документов и прочих «штампиков», рискуют получить некачественный продукт.