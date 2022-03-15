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Жизнь

Барнаульцы с ножом напали на 86-летнюю соседку и забрали из холодильника пенсию

В Алтайском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 86-летняя жительница Барнаула, у которой двое мужчин забрали сотовый телефон и 25 тыс. рублей.

«Злоумышленники проникли в дом к пенсионерке, и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги. Испуганная женщина указала на холодильник, в котором оставила всю сумму. Налетчики забрали телефон, деньги и скрылись. Учитывая особую дерзость нападения и возраст пострадавшей, раскрытие преступления было поставлено на личный контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна», — рассказали в ведомстве.

Полицейские оперативно задержали ранее судимых жителей Барнаула 1980 и 1970 годов рождения.

Почти все похищенные деньги полицейские изъяли, мужчины успели потратить лишь пару сотен рублей на сигареты и алкоголь.

«Незадолго до разбойного нападения пожилой женщине привезли денежную выплату — 25 000 рублей. Потерпевшая попросила в этот момент поприсутствовать своего соседа. Зная, что в доме есть деньги, мужчина решил вернуться сюда вечером, с целью совершить преступление», — уточнили в МВД.

Барнаульцев заключили под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы за «групповой разбой с применением оружия».

Ранее другой житель Барнаула украл более 180 тыс. рублей из боксерских перчаток товарища.

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