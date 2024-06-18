Барнаульцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

За получением консультаций можно обратиться с 15:00 до 17:00.
По телефону в администрацию города Барнаула:
370336 – заместитель председателя правового комитета Деньга Светлана Анатольевна;
Администрация Железнодорожного района
(пр-кт Красноармейский, 104, каб.27)
625610 – заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич;
Администрация Ленинского района
(ул.Г.Исакова, 230, каб.407)
547426 – заведующий правовым отделом Пилявина Татьяна Юрьевна;
Администрация Индустриального района
(ул.50 лет СССР, 12, каб. 24)
425349 – заведующий правовым отделом Абрамов Алексей Витальевич;
Администрация Октябрьского района
(пр-т Комсомольский, 108а, каб. 15)
240952 – заведующий правовым отделом Винтер Оксана Юрьевна.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную консультацию юриста.
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