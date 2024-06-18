18 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Барнаульцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

В четверг, 20 июня, в Барнауле пройдет День оказания правовой помощи населению. Об этом пишет администрация города.

За получением консультаций можно обратиться с 15:00 до 17:00.

По телефону в администрацию города Барнаула:

370336 – заместитель председателя правового комитета Деньга Светлана Анатольевна;

Администрация Железнодорожного района

(пр-кт Красноармейский, 104, каб.27)
625610 – заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич;

Администрация Ленинского района

(ул.Г.Исакова, 230, каб.407)
547426 – заведующий правовым отделом Пилявина Татьяна Юрьевна;

Администрация Индустриального района

(ул.50 лет СССР, 12, каб. 24)
425349 – заведующий правовым отделом Абрамов Алексей Витальевич;

Администрация Октябрьского района

(пр-т Комсомольский, 108а, каб. 15)
240952 – заведующий правовым отделом Винтер Оксана Юрьевна.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную консультацию юриста.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость