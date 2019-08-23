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Жизнь

Барнаульцы создали петицию против ухода «Ашана»

Жители Барнаула хотят не допустить закрытия супермаркетов «Ашан». По этому поводу горожане создали петицию. На момент публикации она собрала 33 подписи.

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Олег Богданов, altapress.ru

Жители города не хотят, чтобы «Ашан» закрылся, потому что там «множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис». По мнению авторов петиции, город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети.

«Не дадим закрыться Ашану! Мы надеемся, что руководство гипермаркета примет решения не уезжать из Барнаула и дальше радовать людей своим ассортиментом и удобством», — говорится в обращении, адресованном руководству ритейлера.

В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул.

Барнаульцы рассказали altapress.ru, что особенного было в «Ашане».

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