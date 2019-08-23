Барнаульцы создали петицию против ухода «Ашана»

Жители Барнаула хотят не допустить закрытия супермаркетов «Ашан». По этому поводу горожане создали петицию . На момент публикации она собрала 33 подписи.

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".

Жители города не хотят, чтобы «Ашан» закрылся, потому что там «множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис». По мнению авторов петиции, город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети.

«Не дадим закрыться Ашану! Мы надеемся, что руководство гипермаркета примет решения не уезжать из Барнаула и дальше радовать людей своим ассортиментом и удобством», — говорится в обращении, адресованном руководству ритейлера.

В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул.

Барнаульцы рассказали altapress.ru, что особенного было в «Ашане».