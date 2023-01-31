31 января
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Жизнь

Барнаульцы в очередной раз пожаловались на нечищеные дороги

Барнаульцы пожаловались, что в городе совсем не чистят Малый Павловской тракт, передает «В курсе 22»

Заснеженные дороги.
Заснеженные дороги.
"В курсе 22".

Водители и пешеходы в Барнауле рассказали, что около ТЦ «Москва» и по всему Малому Павловскому тракту лежит снег, перемешанный с грязью.

«Весь Малый Павловский тракт не чистится. В некоторых местах нельзя разъехаться, так как дорога 1,5 полосы. Там не то что ехать, там идти невозможно», — прокомментировала ситуацию жительница Барнаула.

Вслед за ней написал мужчина, который сообщил, что не смог выехать из колеи. Некоторые добавили, что эту дорогу не чистили с начала зимы.

«Вообще ужас какой-то. Никитина не чистят, только возле прокуратуры и администрации напротив „Динамо“. Заехать во двор невозможно — почта в доме, машины их во дворе такие колеи наделали, просто ужас, упр. компании не дозвониться, трубки просто не берут, невозможно ходить», — написала другая женщина.

Ранее в мэрии обсуждали, что с начала года произошло более 60 ДТП в городе.

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