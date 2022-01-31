«Бесчеловечный эксперимент»: барнаульцы вышли на пикеты против вакцинации детей

Жители Барнаула 31 января вышли с плакатами против вакцинации от коронавируса детей и подростков. Фото опубликовал паблик Barnaul22 .

Одиночные пикеты, судя по фотографиям, прошли около краевой библиотеки им. Шишкова, в сквере десантников и в парке «Изумрудный».

Протестующие называют вакцинацию «бесчеловечным экспериментом» и указывают на «непредсказуемые» и «опасные» побочные эффекты. Также они выступили против ПЦР тестирования детей.

Напомним, прививки от коронавируса вакциной «Спутник М» детям и подростками до 18 лет начали ставить в Алтайском крае с 25 января. По последним данным, вакцинировали уже 889 детей.

Ежедневный прирост новых случаев ковида накануне впервые перевалил за тысячу.