+1107. Количество заболевших ковидом на Алтае за сутки впервые превысило тысячу

В Алтайском крае, по данным на 30 января, зарегистрировали 1107 случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае за сутки выявили 1107 случаев заболевания ковидом, а 29 января — 807. Напомним, ранее в регионе год держался антирекорд +246, который превзошли 11 июля (+247), а после в течение месяца каждый день фиксировали около 280 заболеваний. После этого произошел спад, а после вновь пошел рост — 6 ноября ежесуточный прирост перешагнул отметку +500 (новый антирекорд зафиксировали 17 ноября и 21 ноября — плюс 535). После вновь спад и вновь рост.

Всего в крае инфицированных — 131 517 (в том числе 12 558 детей). Выздоровели — 110 002 пациента, из них за прошедшие сутки — 90.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 540 человек.

«Кроме этого, 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 173 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1128», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —317, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 146.

За весь период наблюдений скончались 8 794 человека с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 324 человека (по иным причинам — 1 470).

По данным на 30 января: прививается 1 271 177 человек: получили первую вакцину — 69 626 (в том числе 889 детей), полностью вакцинированы — 1 125 965, повторно вакцинировались — 75 586.

Ранее сообщили, что распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию.