+1107. Количество заболевших ковидом на Алтае за сутки впервые превысило тысячу

В крае за сутки выявили 1107 случаев заболевания ковидом, а 29 января — 807. Напомним, ранее в регионе год держался антирекорд +246, который превзошли 11 июля (+247), а после в течение месяца каждый день фиксировали около 280 заболеваний. После этого произошел спад, а после вновь пошел рост — 6 ноября ежесуточный прирост перешагнул отметку +500 (новый антирекорд зафиксировали 17 ноября и 21 ноября — плюс 535). После вновь спад и вновь рост.
Всего в крае инфицированных — 131 517 (в том числе 12 558 детей). Выздоровели — 110 002 пациента, из них за прошедшие сутки — 90.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 540 человек.
«Кроме этого, 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 173 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2855 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1128», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных —317, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 146.
За весь период наблюдений скончались 8 794 человека с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 324 человека (по иным причинам — 1 470).
По данным на 30 января: прививается 1 271 177 человек: получили первую вакцину — 69 626 (в том числе 889 детей), полностью вакцинированы — 1 125 965, повторно вакцинировались — 75 586.
Ранее сообщили, что распространение «омикрона» в Алтайском крае пошло по худшему сценарию.
Новые случаи:
Барнаул — 608, Бийск — 115, Рубцовск — 28, Заринск — 25, Первомайский район — 19, Завьяловский район — 18, Шипуновский район — 16, Мамонтовский район — 15, Алтайский и Бийский районы — по 14, Зональный, Павловский и Косихинский районы — по 12, Камень-на-Оби, Петропавловский, Рубцовский и Солонешенский районы — по 10, Советский, Поспелихинский и Троицкий районы — по 9, Быстроистокский, Кулундинский, Ребрихинский, Угловский и Родинский районы — по 8, Благовещенский район — 7, Тогульский и Топчихинский районы — по 6, Алейский, Калманский, Красногорский и Волчихинский районы — по 5, Новоалтайск, Курьинский, Новичихинский и Хабарский районы — по 4, Баевский, Змеиногорский, Немецкий национальный и Чарышский районы — по 3, Залесовский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский и Смоленский районы — по 2, Белокуриха, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Кытмановский, Панкрушихинский, Усть — Пристанский, Целинный и Шелаболихинский районы — по 1.