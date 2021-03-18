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Жизнь

Барнаульцы собирают подписи против повышения цен на проезд

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» и сообщества «Transport.Brn» начали сбор подписей против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Инициаторы обращаются к главе Барнаула Вячеславу Франку с требованием не повышать цены до конца 2021 года.

Основной аргумент в том, что несмотря на рост тарифов, качество оказания услуг не улучшится. Ранее мэр сам об этом заявлял.

Сбор подписей проходит на остановках общественного транспорта до 25 марта, сообщили в «Гражданском патруле». Потом подписи отправят в администрацию.

Ранее стало известно, что барнаульские чиновники не стали повышать цены на проезд в общественном транспорте в 2020 году, чтобы не усложнять и так непростую экономическую ситуацию, но в 2021 году к этому вопросу обещали вернуться.

Координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках.

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