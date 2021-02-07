Барнаульцы впечатлены огромными сугробами на площади Спартака

Высота сугробов достигает примерно 3,5 метров. Они перекрывают вид на пр-т Красноармейский. Кроме того, создают большие неудобства автомобилистам и прохожим.
Барнаульцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту altapress.ru, не слишком удивлены появившимся снежным курганам.
«У нас таких много в городе. Ничего, весной растаят».
«Неужели чиновники не могут заставить Ракшиных (владельца „Мария-Ра“ — прим. altapress.ru) убрать за собой».
«Говорили, что закупили много дорожной техники, но, видимо, вот из-за таких куч ее и не видно».
«Надо, чтобы Путин приехал и посмотрел на наши достижения».
На наш вопрос «кто в мэрии Барнаула отвечает за уборку снега с тротуаров и улиц?», люди пожимали плечами: «Наверное, мэр».
Уборка снега в Алтайском крае в этом году вызывает справедливые нарекания жителей Алтайского края. В частности в Бийске, водители автобусов и таксисты отказались выезжать на заснеженные улицы.
А в Барнауле ранее активисты ОНФ поставили «двойку» администрации города за уборку снега с автомобильных дорог и тротуаров.