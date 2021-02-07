Барнаульцы впечатлены огромными сугробами на площади Спартака

Высота сугробов достигает примерно 3,5 метров. Они перекрывают вид на пр-т Красноармейский. Кроме того, создают большие неудобства автомобилистам и прохожим.

Барнаульцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту altapress.ru, не слишком удивлены появившимся снежным курганам.

«У нас таких много в городе. Ничего, весной растаят».

«Неужели чиновники не могут заставить Ракшиных (владельца „Мария-Ра“ — прим. altapress.ru) убрать за собой».

«Говорили, что закупили много дорожной техники, но, видимо, вот из-за таких куч ее и не видно».

«Надо, чтобы Путин приехал и посмотрел на наши достижения».