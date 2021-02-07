Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцы впечатлены огромными сугробами на площади Спартака

Уборка снега в Барнауле продолжается. После расчистки автомобильной стоянки возле супермаркета «Мария-Ра» на пл. Спартака, огромные кучи снега появились на месте базарчика.

Огромный сугроб на площади Спартака. Барнаул. 7 февраля 2021 года.
Огромный сугроб на площади Спартака. Барнаул. 7 февраля 2021 года.
ИД "Алтапресс"

Высота сугробов достигает примерно 3,5 метров. Они перекрывают вид на пр-т Красноармейский. Кроме того, создают большие неудобства автомобилистам и прохожим.

Барнаульцы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту altapress.ru, не слишком удивлены появившимся снежным курганам.

«У нас таких много в городе. Ничего, весной растаят».

«Неужели чиновники не могут заставить Ракшиных (владельца „Мария-Ра“ — прим. altapress.ru) убрать за собой».

«Говорили, что закупили много дорожной техники, но, видимо, вот из-за таких куч ее и не видно».

«Надо, чтобы Путин приехал и посмотрел на наши достижения».

На наш вопрос «кто в мэрии Барнаула отвечает за уборку снега с тротуаров и улиц?», люди пожимали плечами: «Наверное, мэр».

Уборка снега в Алтайском крае в этом году вызывает справедливые нарекания жителей Алтайского края. В частности в Бийске, водители автобусов и таксисты отказались выезжать на заснеженные улицы.

А в Барнауле ранее активисты ОНФ поставили «двойку» администрации города за уборку снега с автомобильных дорог и тротуаров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость