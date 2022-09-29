29 сентября
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Жизнь

Барнаульцы заметили в магазинах «Z-букеты» с черной каемкой

Встревоженные читатели заметили в цветочном магазине в центре Барнаула «траурные» букеты с буквой «Z» на упаковке. Выяснилось, что это не то, чем кажется.

Букет с "Z" на упаковке.
Букет с "Z" на упаковке.
altapress.ru.

Барнаульцы прислали в редакцию altapress.ru фотографию из цветочной лавочки в центре города. На снимке изображен букет мелких белых цветов, обернутых в прозрачную упаковку с черной каемкой и буквой «Z» в фиолетовом круге.

«Траурный букет за 220 рублей! Вот какой у нас бизнес, оперативный», — написал отправитель.

Но не все так однозначно. Увеличив изображение, мы заметили надпись «Zentoo» на каемке. Оказалось, что это нидерландская цветочная компания. Возможно, упаковка оформлена в ее фирменном стиле, где «Z» в круге — логотип.

На сайте поставщика указано, что их белые букеты — это pastela rose, цветы для романтиков.

Ранее в АКЗС обсудили резкий спрос на бронежилеты.

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