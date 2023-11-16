Барнаульцы жалуются на неубранную листву на аллее

Горожанка отмечает, что листву перестали убирать после начала пандемии коронавируса, хотя раньше всегда было чисто.
Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида. Авторитетное мнение.
Жительница Барнаула возмущена, что на аллее Г. Исакова никто не убирает листву, сообщает Barnaul 22.
Горожанка отмечает, что листву перестали убирать после начала пандемии коронавируса, хотя раньше всегда было чисто.
Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида. Авторитетное мнение.
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