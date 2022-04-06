Барнаульцы жалуются на невозможность купить билеты в планетарий. Директор объяснил ситуацию

Билетов нет
Так, читательница altapress.ru пожаловалась, что целых две недели не может попасть на сеанс с детьми, так как нет билетов. Дозвониться по телефону тоже невозможно — звонки сбрасывают.
«Заранее они билеты не продают, только день в день. Решили приехать прямо к открытию, к 9 утра. В очереди была пятой или шестой, народу было очень много. Билетов не было! В коридоре, чуть не плача, еще стояла женщина, которая приехала специально из села, чтобы сводить внуков в планетарий. Ей дали билеты только на последний дневной сеанс», — поделилась она своей историей.
Гневные отзывы барнаульцы пишут в отзывах «Яндекса» и «ДубльГИС».
Многие посетители также утверждают, что купить билеты заранее невозможно, в кассах продают билеты лишь «день в день».
«Билеты продают за 30 минут до сеанса на программу 0+, куда приходят с малышами, которым не объяснишь потом, что билетиков нет и мы сегодня не пойдем смотреть звездное небо. Я такой глупости не ожидала. Испорченное настроение у всех, ребенка еле успокоили», — написала горожанка в «ДубльГИС».
Также жители Барнаула жалуются, что учреждение может «неожиданно» закрыться в еще рабочее время.
Мест на всех не хватит
Директор планетария Павел Ягодкин рассказал altapress.ru, что пока им действительно сложно справиться с наплывом людей ведь поток зрителей увеличился в два раза.
Помимо зрителей, они отдельно принимают школьные группы. В итоге каждый день в планетарии проводят по семь программ вместо трех, что указаны в афише.
Также до снятия ковидных ограничений 1 марта планетарий принимал меньшее количество зрителей — на 45 посадочных местах могли разместить всего 30 человек.
«Многие сравнивают нас с новосибирским планетарием, где можно сразу купить билет и пройти на сеанс. Но у них зал рассчитан на 160 человек, у нас же зал гораздо меньше», — напомнил он.
По словам директора, билеты нельзя было купить заранее только в феврале, когда действовали эпидемиологические ограничительные меры (при этом многие отзывы про покупку билетов «день в день» были написаны в марте, после снятия всех ограничений — прим. altapress.ru).
Сейчас, как говорит Ягодкин, билеты можно приобрести заранее и простому зрителю, и школьным группам. Многие, с его слов, забронировали билеты вплоть до 17 апреля.
Тем не менее, небольшую часть билетов в кассе стараются оставить для посетителей, чтобы люди, которые приезжают издалека, смогли посетить планетарий в тот же день.
Павел Ягодкин обнадежил, что все трудности с приобретением билетов — временные. По его словам, на следующей неделе они запустят онлайн-продажи на своем сайте и на одном из сервисов по продаже билетов, тогда спланировать поход в планетарий можно будет заранее.
Напомним, барнаульский планетарий открылся на новом месте 12 февраля. На реконструкцию было потрачено около 4 млн рублей. Также 9 млн рублей выделили из городского бюджета на установку цифрового оборудования, которое позволят показывать научные программы в формате 4K.
Работы здесь планируют продолжить: должны появиться астрономический музей и интерактивная площадка для проведения лекций, встреч с популяризаторами науки, выставок.