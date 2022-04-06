Барнаульцы жалуются на невозможность купить билеты в планетарий. Директор объяснил ситуацию

Барнаульский планетарий почти два месяца работает по новому адресу — в здании бывшего кинотеатра «Родина». Помимо переезда, учреждение пережило немало обновлений (о которых мы писали здесь ). Однако не всем барнаульцам удается туда попасть.

Билетов нет

Так, читательница altapress.ru пожаловалась, что целых две недели не может попасть на сеанс с детьми, так как нет билетов. Дозвониться по телефону тоже невозможно — звонки сбрасывают.

«Заранее они билеты не продают, только день в день. Решили приехать прямо к открытию, к 9 утра. В очереди была пятой или шестой, народу было очень много. Билетов не было! В коридоре, чуть не плача, еще стояла женщина, которая приехала специально из села, чтобы сводить внуков в планетарий. Ей дали билеты только на последний дневной сеанс», — поделилась она своей историей.

Гневные отзывы барнаульцы пишут в отзывах «Яндекса» и «ДубльГИС».

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Многие посетители также утверждают, что купить билеты заранее невозможно, в кассах продают билеты лишь «день в день».

«Билеты продают за 30 минут до сеанса на программу 0+, куда приходят с малышами, которым не объяснишь потом, что билетиков нет и мы сегодня не пойдем смотреть звездное небо. Я такой глупости не ожидала. Испорченное настроение у всех, ребенка еле успокоили», — написала горожанка в «ДубльГИС».

Также жители Барнаула жалуются, что учреждение может «неожиданно» закрыться в еще рабочее время.

Мест на всех не хватит

Директор планетария Павел Ягодкин рассказал altapress.ru, что пока им действительно сложно справиться с наплывом людей ведь поток зрителей увеличился в два раза.

Помимо зрителей, они отдельно принимают школьные группы. В итоге каждый день в планетарии проводят по семь программ вместо трех, что указаны в афише.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Также до снятия ковидных ограничений 1 марта планетарий принимал меньшее количество зрителей — на 45 посадочных местах могли разместить всего 30 человек.

«Многие сравнивают нас с новосибирским планетарием, где можно сразу купить билет и пройти на сеанс. Но у них зал рассчитан на 160 человек, у нас же зал гораздо меньше», — напомнил он.

По словам директора, билеты нельзя было купить заранее только в феврале, когда действовали эпидемиологические ограничительные меры (при этом многие отзывы про покупку билетов «день в день» были написаны в марте, после снятия всех ограничений — прим. altapress.ru).

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Сейчас, как говорит Ягодкин, билеты можно приобрести заранее и простому зрителю, и школьным группам. Многие, с его слов, забронировали билеты вплоть до 17 апреля.

Тем не менее, небольшую часть билетов в кассе стараются оставить для посетителей, чтобы люди, которые приезжают издалека, смогли посетить планетарий в тот же день.

Павел Ягодкин обнадежил, что все трудности с приобретением билетов — временные. По его словам, на следующей неделе они запустят онлайн-продажи на своем сайте и на одном из сервисов по продаже билетов, тогда спланировать поход в планетарий можно будет заранее.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Напомним, барнаульский планетарий открылся на новом месте 12 февраля. На реконструкцию было потрачено около 4 млн рублей. Также 9 млн рублей выделили из городского бюджета на установку цифрового оборудования, которое позволят показывать научные программы в формате 4K.

Работы здесь планируют продолжить: должны появиться астрономический музей и интерактивная площадка для проведения лекций, встреч с популяризаторами науки, выставок.