«Поехали»: как барнаульский планетарий работает на новом месте и как скоро станет «центром астрономического притяжения»

12 февраля Барнаульский планетарий начал свою работу в здании бывшего кинотеатра «Родина». Теперь здесь можно смотреть программы в формате 4К и наблюдать за солнцем. В будущем здесь появятся музей и лекторий — то есть из планетария он превратится в полноценно научно-развлекательный центр. Одними из первых внутри побывала «Афиша».

Что изменилось

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» началась в августе прошлого года. Планетарий работал на прежнем месте в парке «Изумрудный» до последнего. На переезд потратили две недели.

Если говорить в целом, то на первый взгляд в здании бывшего кинотеатра практически ничего не изменилось — гостей встречает тот же большой холл с гардеробной.

Стену разукрасили под космическую тематику, оборудовали фотозону с инопланетянином в медицинской маске, разместили мини-выставку детских рисунков и поделок.

Глобальные изменения коснулись так называемый «синий» зал — его поклонники кинотеатра «Родина» (или театра кукол, которые гостевали в здании пару лет) точно не узнают.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Исчезли сцена и зрительный зал, все пространство занял огромный вакуумный купол. «Если вы прислушаетесь, то услышите, как купол „шипит“ — из него выходит воздух», — рассказал секрет директор планетария Павел Ягодкин.

В зале по кругу стоят диваны, перевезенные из бывшего «церковного» здания в парке «Изумрудный» — там планетарий, кстати, проработал почти 72 года.

Старенькая мебель долго не простоит — ее скоро заменят на специальные откидывающиеся кресла. Привезут их из-за границы. По словам директора, подобные кресла в России установлены только в Нижнем Новгороде. Всего в зрительном зале будет 45 мест.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

А вот с каким «старичком» планетарий ни за что не расстанется — так это надежный и рабочий оптико-механический аппарат «Цейс», который прослужил верой и правдой больше 60 лет (новый обошелся бы в 42 млн рублей).

Его реконструировали, поставили на специальный лифт, который поднимает и опускает аппарат, подключили к нему цифровую систему, способную показывать сверхчеткое изображение в формате 4К.

«Во время показа программ о звездном небе, будете иметь возможность увидеть его таким, каким бы вы его увидели, например, с вершины горы Белуха», — рассказал Павел Ягодкин.

Цифра 9 млн рублей из городского бюджета было потрачено на установку цифрового оборудования и купола, 4 млн рублей — на реконструкцию «синего» зала.

Единственное, чего планетарий практически лишился — это ночные наблюдения за звездным небом в телескоп. В парке «Изумрудном» для астрономических наблюдений были идеальные условия — никакого лишнего света.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Альтернативу нашли, приобретя за 520 тысяч рублей солярный телескоп — с его помощью можно наблюдать за солнцем. Если обычный телескоп собирает свет от звезд и планет, то солярный, наоборот, «отсекает лишнее», чтобы не обжечь глаза смотрящего.

«Плюс его в том, что он предоставляет очень качественное изображение. Мы можем детально рассмотреть Солнце — его поверхность, грануляции, солнечные пятна», — рассказал научный сотрудник планетария.

Если получится, звездные телескопы расположат на вершине Нагорного парка — это тоже идеальное место для ночных наблюдений.

Какой репертуар

Планетарий оставил все свои полнокупольные программы, закупив три новые — «Воздушные призраки», «Путь Европы к звездам» и «Невероятные приключения Дракоши».

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

В скором времени барнаульцев обещают удивить новой программой. Подробности пока держат в секрете, но говорят, что это будет «событие космического масштаба».

Поменялась стоимость входа — теперь детский билет стоит 165 рублей, взрослый — 200 рублей. Работает наличный и безналичный расчет. Взрослым на входе нужно подготовить QR-код.

Скоро билеты можно будет приобрести и по Пушкинской карте.

Что ждет в будущем

Работы в планетарии продолжатся — скоро здесь будут реконструировать «красный зал» и второй этаж. В них разместится интерактивный музей астрофизических явлений и площадка для проведения лекций, встреч с популяризаторами науки, выставок.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Планетарий открыт для сотрудничества. Например, здесь можно показать авторские программы, снятые на специальном оборудовании (тот же «рыбий глаз»).

Прежде у планетария была довольно большая посещаемость — в год к ним приходили около 60 тыс. зрителей.

Но директор Павел Ягодкин надеется, что переезд и новый формат работы позволит им еще больше увеличить аудиторию и посещаемость.

Что известно о прошлом месте планетария

До революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище.

В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища организовали сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината.

Барнаульский планетарий. planetarium22.ru

Бывшее здание храма в 1950 году частично перестроили и отдали под планетарий.

В апреле 2019 года его официально передали РПЦ.