Барнаул -18°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле открылся планетарий — как он выглядит внутри

12 февраля в Барнауле в здании бывшего кинотеатра «Родина» открылся планетарий — он переехал из парка «Изумрудный». Как он выглядит внутри, одна из первых увидела «Афиша».

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре "Родина". 12 февраля 2022 год
Планетарий открылся в бывшем кинотеатре "Родина". 12 февраля 2022 год
altapress.ru

Стены холла расписали под космическую тематику, появилась фотозона, выставка детских рисунков и поделок.

Также здесь представили различные телескопы. Среди них есть уникальный солярный телескоп, предназначенный для наблюдением за солнцем. Его стоимость — 520 тыс. рублей. Посмотреть в солярный телескоп можно будет весной, с площадки у входа.

Зрительный зал с новым вакуумным куполом разместили в бывшем «синем» зале — в ходе реконструкции строители скрыли сцену и зал.

Он рассчитан на 45 человек. Пока что люди сидят на старых диванах, но скоро в планетарий из-за рубежа привезут специальные кресла, которые есть только в Нижнем Новгороде.

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре &quot;Родина&quot;. 12 февраля 2022 год
Планетарий открылся в бывшем кинотеатре «Родина». 12 февраля 2022 год
altapress.ru

На реконструкцию было потрачено около 4 млн рублей. Также 9 млн рублей выделили из городского бюджета на установку цифрового оборудования, которое позволят показывать научные программы в формате 4K.

Работы в планетарии продолжатся — в ближайшее время планируется переоборудовать «красный зал» и второй этаж. Здесь появятся астрономический музей и интерактивная площадка для проведения лекций, встреч с популяризаторами науки, выставок.

Что покажут зрителям

В первые дни работы, в субботу и воскресенье, зрителям покажут четыре полнокупольные программы для зрителей 6+ и 12+. Расписание можно посмотреть здесь.

Поменялась стоимость входа — теперь детский билет стоит 165 рублей, взрослый — 200 рублей. Работает наличный и безналичный расчет. Взрослым на входе нужно подготовить QR-код.

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре &quot;Родина&quot;. 12 февраля 2022 год
Планетарий открылся в бывшем кинотеатре «Родина». 12 февраля 2022 год
altapress.ru

Скоро билеты можно будет приобрести и по Пушкинской карте.

Более подробный фоторепортаж из планетария читайте на altapress.ru в понедельник, 14 февраля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене