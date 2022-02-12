12 февраля в Барнауле в здании бывшего кинотеатра «Родина» открылся планетарий — он переехал из парка «Изумрудный». Как он выглядит внутри, одна из первых увидела «Афиша».

Стены холла расписали под космическую тематику, появилась фотозона, выставка детских рисунков и поделок.

Также здесь представили различные телескопы. Среди них есть уникальный солярный телескоп, предназначенный для наблюдением за солнцем. Его стоимость — 520 тыс. рублей. Посмотреть в солярный телескоп можно будет весной, с площадки у входа.

Зрительный зал с новым вакуумным куполом разместили в бывшем «синем» зале — в ходе реконструкции строители скрыли сцену и зал.

Он рассчитан на 45 человек. Пока что люди сидят на старых диванах, но скоро в планетарий из-за рубежа привезут специальные кресла, которые есть только в Нижнем Новгороде.

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре «Родина». 12 февраля 2022 год altapress.ru

На реконструкцию было потрачено около 4 млн рублей. Также 9 млн рублей выделили из городского бюджета на установку цифрового оборудования, которое позволят показывать научные программы в формате 4K.

Работы в планетарии продолжатся — в ближайшее время планируется переоборудовать «красный зал» и второй этаж. Здесь появятся астрономический музей и интерактивная площадка для проведения лекций, встреч с популяризаторами науки, выставок.

Что покажут зрителям

В первые дни работы, в субботу и воскресенье, зрителям покажут четыре полнокупольные программы для зрителей 6+ и 12+. Расписание можно посмотреть здесь.

Поменялась стоимость входа — теперь детский билет стоит 165 рублей, взрослый — 200 рублей. Работает наличный и безналичный расчет. Взрослым на входе нужно подготовить QR-код.

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре «Родина». 12 февраля 2022 год altapress.ru

Скоро билеты можно будет приобрести и по Пушкинской карте.

Более подробный фоторепортаж из планетария читайте на altapress.ru в понедельник, 14 февраля.