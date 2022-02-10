Сходить в ресторан
Да, возможно, это самый банальный из всех вариантов, но есть интересный повод — недавно ресторанная премия WhereToEat, которую называют «русским Мишленом», опубликовала в своем лонг-листе 13 барнаульских ресторанов.
Так что можно выбрать заведение, в котором вы еще не бывали, и сходить туда вместе со своей второй половинкой. Список — прилагаем.
- Заречье
- Йель
- Крафт Бургер рестобар
- Damiani
- Новая Высота 4509
- SREDA
- Gorka 78
- KAKTUS
- Атлас
- Бирдок
- Хочу Пури
- Центральный
- Ясная Поляна
Послушать музыку в «Аптеке»
Ресторация «Горная аптека» приглашает провести самый романтический праздник в своих камерных залах. Для гостей будет звучать живой вокал в исполнении Екатерины Кириенко.
А если вы только ищете свою вторую половинку, то 12 и 13 февраля можно сходить на мастер-классы по изготовлению печатного пряника и сибирских пельменей. В амурных делах кулинарные знания никогда не будут лишними.
Прогуляться по магазинам
В День всех влюбленных ходить по магазинам особенно приятно: можно купить что-то, чего давно хотелось и не мучаться угрызениями совести — праздник же!
К тому же в торговых центрах для своих посетителей готовят приятные сюрпризы. Например, в GALAXY гостей будут встречать на входе живой музыкой и дарить валентинки.
Парочки смогут сделать фотосессию у профессионального фотографа или в бесплатной фотобудке.
А после можно взять напрокат коньки и покататься на бесплатном катке у ТРЦ.
Подышать свежим воздухом
У Барнаула есть свой несомненный плюс, которым мы, увы, редко пользуемся — это сосновый бор в 15-ти минутах от центра города.
День Святого Валентина — прекрасный повод вспомнить об этом преимуществе и забронировать местечко на любой понравившейся базе отдыха в лесу.
На месте выбирайте развлечения на свой вкус: пожарить шашлыки, попариться в бане, спеть в караоке, поплавать в открытом бассейне.
Нарисовать картину
Лучший подарок — сделанный своими руками. Еще приятнее, когда он сделан со всей душой.
Поэтому перед Днем всех влюбленных советуем посетить мастер-классы по живописи в галерее «Бандероль». Там они будут проводиться с 9 по 13 февраля.
За три часа под руководством опытных мастеров вы сможете нарисовать все, что душа пожелает.
Полепить вместе
Еще одно развлечение для творческий натур — слепить из глины полезную вещь для дома. Сделать это можно в гончарной мастерской «Колокол».
14 февраля тут пройдут три мастер-класса:
- по ручной лепке тарелок «Авокадо/Яичница» (начало в 14:30, цена 1700 рублей),
- по лепке кружки и тарелки на гончарном круге (начало в 14:30, цена 1700 рублей),
- по ручной лепке тарелки с надписью (начало в 18:30, цена 1400 рублей).
Пройти квест
Реалити-квесты — еще одна популярная тема последних лет. Выбор в Барнауле большой — они есть в каждом районе города.
Причем не в каждом вам будут щекотать нервы. Сейчас есть вполне спокойные квесты на логику и разгадывание загадок.
Необычная атмосфера, замкнутое пространство, ограниченное время — все это звучит очень романтично, согласны?