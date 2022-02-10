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Куда барнаульцам сходить на День святого Валентина — ТОП-7 мест для романтичных свиданий

Не успеете оглянуться, как уже настанет День святого Валентина. «Афиша» советует не зевать, а заранее планировать развлечения в праздничный день. Заодно подскажет, куда сводить вторую половинку в Барнауле.

Влюбленные
Влюбленные
СС0

Сходить в ресторан

Да, возможно, это самый банальный из всех вариантов, но есть интересный повод — недавно ресторанная премия WhereToEat, которую называют «русским Мишленом», опубликовала в своем лонг-листе 13 барнаульских ресторанов.

Так что можно выбрать заведение, в котором вы еще не бывали, и сходить туда вместе со своей второй половинкой. Список — прилагаем.

  1. Заречье
  2. Йель
  3. Крафт Бургер рестобар
  4. Damiani
  5. Новая Высота 4509
  6. SREDA
  7. Gorka 78
  8. KAKTUS
  9. Атлас
  10. Бирдок
  11. Хочу Пури
  12. Центральный
  13. Ясная Поляна

Послушать музыку в «Аптеке»

Ресторация «Горная аптека» приглашает провести самый романтический праздник в своих камерных залах. Для гостей будет звучать живой вокал в исполнении Екатерины Кириенко.

А если вы только ищете свою вторую половинку, то 12 и 13 февраля можно сходить на мастер-классы по изготовлению печатного пряника и сибирских пельменей. В амурных делах кулинарные знания никогда не будут лишними.

Прогуляться по магазинам

В День всех влюбленных ходить по магазинам особенно приятно: можно купить что-то, чего давно хотелось и не мучаться угрызениями совести — праздник же!

К тому же в торговых центрах для своих посетителей готовят приятные сюрпризы. Например, в GALAXY гостей будут встречать на входе живой музыкой и дарить валентинки.

Парочки смогут сделать фотосессию у профессионального фотографа или в бесплатной фотобудке.

А после можно взять напрокат коньки и покататься на бесплатном катке у ТРЦ.

Подышать свежим воздухом

У Барнаула есть свой несомненный плюс, которым мы, увы, редко пользуемся — это сосновый бор в 15-ти минутах от центра города.

День Святого Валентина — прекрасный повод вспомнить об этом преимуществе и забронировать местечко на любой понравившейся базе отдыха в лесу.

На месте выбирайте развлечения на свой вкус: пожарить шашлыки, попариться в бане, спеть в караоке, поплавать в открытом бассейне.

Русская изба
Русская изба
СС0

Нарисовать картину

Лучший подарок — сделанный своими руками. Еще приятнее, когда он сделан со всей душой.

Поэтому перед Днем всех влюбленных советуем посетить мастер-классы по живописи в галерее «Бандероль». Там они будут проводиться с 9 по 13 февраля.

За три часа под руководством опытных мастеров вы сможете нарисовать все, что душа пожелает.

Полепить вместе

Еще одно развлечение для творческий натур — слепить из глины полезную вещь для дома. Сделать это можно в гончарной мастерской «Колокол».

14 февраля тут пройдут три мастер-класса:

  • по ручной лепке тарелок «Авокадо/Яичница» (начало в 14:30, цена 1700 рублей),
  • по лепке кружки и тарелки на гончарном круге (начало в 14:30, цена 1700 рублей),
  • по ручной лепке тарелки с надписью (начало в 18:30, цена 1400 рублей).

Пройти квест

Реалити-квесты — еще одна популярная тема последних лет. Выбор в Барнауле большой — они есть в каждом районе города.

Причем не в каждом вам будут щекотать нервы. Сейчас есть вполне спокойные квесты на логику и разгадывание загадок.

Квест в реальности.
Квест в реальности.
Реалити-квест «Взаперти».

Необычная атмосфера, замкнутое пространство, ограниченное время — все это звучит очень романтично, согласны?

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