Не успеете оглянуться, как уже настанет День святого Валентина. «Афиша» советует не зевать, а заранее планировать развлечения в праздничный день. Заодно подскажет, куда сводить вторую половинку в Барнауле.

Сходить в ресторан

Да, возможно, это самый банальный из всех вариантов, но есть интересный повод — недавно ресторанная премия WhereToEat, которую называют «русским Мишленом», опубликовала в своем лонг-листе 13 барнаульских ресторанов.

Так что можно выбрать заведение, в котором вы еще не бывали, и сходить туда вместе со своей второй половинкой. Список — прилагаем.

Заречье Йель Крафт Бургер рестобар Damiani Новая Высота 4509 SREDA Gorka 78 KAKTUS Атлас Бирдок Хочу Пури Центральный Ясная Поляна

Послушать музыку в «Аптеке»

Ресторация «Горная аптека» приглашает провести самый романтический праздник в своих камерных залах. Для гостей будет звучать живой вокал в исполнении Екатерины Кириенко.

А если вы только ищете свою вторую половинку, то 12 и 13 февраля можно сходить на мастер-классы по изготовлению печатного пряника и сибирских пельменей. В амурных делах кулинарные знания никогда не будут лишними.

Прогуляться по магазинам

В День всех влюбленных ходить по магазинам особенно приятно: можно купить что-то, чего давно хотелось и не мучаться угрызениями совести — праздник же!

К тому же в торговых центрах для своих посетителей готовят приятные сюрпризы. Например, в GALAXY гостей будут встречать на входе живой музыкой и дарить валентинки.

Парочки смогут сделать фотосессию у профессионального фотографа или в бесплатной фотобудке.

А после можно взять напрокат коньки и покататься на бесплатном катке у ТРЦ.

Подышать свежим воздухом

У Барнаула есть свой несомненный плюс, которым мы, увы, редко пользуемся — это сосновый бор в 15-ти минутах от центра города.

День Святого Валентина — прекрасный повод вспомнить об этом преимуществе и забронировать местечко на любой понравившейся базе отдыха в лесу.

На месте выбирайте развлечения на свой вкус: пожарить шашлыки, попариться в бане, спеть в караоке, поплавать в открытом бассейне.

Русская изба СС0

Нарисовать картину

Лучший подарок — сделанный своими руками. Еще приятнее, когда он сделан со всей душой.

Поэтому перед Днем всех влюбленных советуем посетить мастер-классы по живописи в галерее «Бандероль». Там они будут проводиться с 9 по 13 февраля.

За три часа под руководством опытных мастеров вы сможете нарисовать все, что душа пожелает.

Полепить вместе

Еще одно развлечение для творческий натур — слепить из глины полезную вещь для дома. Сделать это можно в гончарной мастерской «Колокол».

14 февраля тут пройдут три мастер-класса:

по ручной лепке тарелок «Авокадо/Яичница» ( начало в 14:30 , цена 1700 рублей),

начало в 14:30 цена 1700 рублей), по лепке кружки и тарелки на гончарном круге ( начало в 14:30 , цена 1700 рублей),

начало в 14:30 цена 1700 рублей), по ручной лепке тарелки с надписью ( начало в 18:30 , цена 1400 рублей).

Пройти квест

Реалити-квесты — еще одна популярная тема последних лет. Выбор в Барнауле большой — они есть в каждом районе города.

Причем не в каждом вам будут щекотать нервы. Сейчас есть вполне спокойные квесты на логику и разгадывание загадок.

Квест в реальности. Реалити-квест «Взаперти».

Необычная атмосфера, замкнутое пространство, ограниченное время — все это звучит очень романтично, согласны?