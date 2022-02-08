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Романтичных барнаульцев научат делать валентинки в торговом центре

13 февраля в торгово-развлекательном центре Galaxy пройдет мастер-класс «Подарки любимым».

Валентинка.
Валентинка.
pixabay.com.

Барнаульцы смогут сделать на нем удивительный сюрприз для своей второй половинки на Валентинов день.

Мастер-класс пройдет бесплатно для всех желающих. Начало в 15:00.

Также 14 февраля в Galaxy устроят романтичную атмосферу. Посетителей встретят под живые звуки саксофона, подарят валентинки, будут открыты фотозона с профессиональным фотографом и бесплатная фотобудка,

13 февраля в торговом центре откроется праздничная ярмарка, на которой можно будет приобрести подарки на любой вкус. Работать она будет до 9 марта.

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