Куда сходить в Барнауле на выходных 12 и 13 февраля

В грядущие выходные «Афиша» советует не пропустить открытие планетария в бывшем кинотеатре «Родина», сходить на экскурсию по Барнаулу и послушать, как на английском языке говорит Галь Гадот. Обо всем по порядку — в нашем обзоре. А куда сходить на день всех влюбленных 14 февраля — читайте тут.

Кино

На этой неделе выйдет одна из самых ожидаемых кинопремьер года — фильм «Смерть на Ниле» от режиссера и исполнителя главной роли Кеннета Браны.

Это второй фильм о приключениях детектива Эркюле Пуаро. Как и в «Убийстве в Восточном экспрессе», ему придется расследовать преступление в замкнутом пространстве, на этот раз — на круизном лайнере.

Актерский состав снова на высоте — в картине сыграли Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Летишиа Райт, Том Бейтман, Аннетт Бенинг и другие.

В кинотеатре «Галактика» картину можно будет посмотреть еще и на языке оригинала с субтитрами.

Еще одна кинопремьера, которые не пропустят поклонники Marvel и компьютерных игр — фильм «Анчартед: на картах не значится». В главной роли триумфатор прошлого года, «Человек-паук» Том Холланд.

В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

Фильм основан на одной из самых продаваемых и высоко оценённый критиками компьютерных игр всех времен.

Если вы любите что-нибудь «эдакое», то вам в кинотеатр «Премьера» за новинками, которые не идут в других кинозалах.

В субботу в 18:10 здесь можно посмотреть картину «Книжный в Париже». Это интимный, поэтический и трогательный рассказ, написанный маэстро итальянского кино Этторе Скола.

Винченцо посвящает все свое время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда.

Очарованный ее жизненной энергией, мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял, и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.

Театр

12 февраля в «Крепостном театре» пройдет музыкальный авторский проект «Космос».

Известный барнаульский музыкант, скрипач, автор и исполнитель песен и инструментальных композиций, Пётр Каменных (группы «Дядя Го», «Другие Дяди») представит свою новую программу.

Начало в 19:00, цена билета 500 рублей.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

13 февраля в театре кукол «Сказка» для самых маленьких весь день будет идти интерактивный спектакль «Лисичка со скалочкой».

Мама на кухне готовит необычное блюдо — сказку для своего ребенка, после которой он обязательно поверит в волшебство.

Начало в 10:30, 12:00, 14:00 и 16:00, цена — 300 рублей.

Лисичка со скалочкой театр

Концерт

12 февраля в филармонии вместе с симфоническим оркестром выступит скрипачка Римма Аджамян. В программе Чайковский «Концерт для скрипки с оркестром» и Шуберт «Симфония № 4». Начало в 17:00, цена билета 200 рублей.

13 февраля HAIRY LEMON PUB (ул. Лазурная, 13) пройдет концерт группы «Анимация» — постоянных участников фестивалей «Нашествие», «Улетай», «VK-фест» и других.

Про «Анимацию» говорят, что ни песня — то крылатое выражение. За что их и любят поклонники. Начало в 19:00, цена билета — 1300 рублей.

Музеи

В художественном музее открылась выставка «Согретая солнцем» художницы Ольги Срданович.

В экспозиции — более 40 работ, написанных в 2020—2022 годах, разных жанров и техник. Это яркие, эффектные работы, выполненные маслом и тонкие, нежные акварельные листы.

Побывав в Черногории, она вдохновилась самобытностью, красотой природы жемчужины Балканского полуострова и создала работы, отражающие историю, архитектуру, природу, жизнь людей этой страны.

Картина Ольги Срданович Художественный музей Алтайского края

В «Музее «Город» стартует уникальная выставка, посвященная истории денежных знаков в России.

Из фонда музея и частных нумизматических коллекций были отобраны экземпляры старинных монет, редких и коллекционных денежных знаков.

Посмотреть их можно за «символические» деньги — цена билета 20−45 рублей.

В турцентре «Горная аптека» пройдут кулинарные мастер-классы. 12 февраля тут научат печь печатные пряники — начало в 10:00, цена 350−750 рублей.

13 февраля здесь научат делать сибирские пельмени по рецепту шеф-повара — начало в 12:00, цена 1000−1500 рублей.

Планетарий

После небольшой паузы в связи с переездом барнаульский планетарий готов встречать своих первых гостей на новом месте — в здании бывшего кинотеатра «Родина».

В субботу и воскресенье там покажут четыре полнокупольные программы, среди которых будут и новинки.

Варианты дальнейшей модернизации планетария Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Сеансы в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Цена билета стала чуть выше — 165−200 рублей. На входе требуется QR-код.

Экскурсия

Хотите узнать все о тайнах, проклятиях и призраках Барнаула? Тогда вам 13 февраля на экскурсию под названием «Городская мистика».

В галерее «Турина гора» открылась выставка , посвященная легенде о Голубой Даме altapress.ru

Также на выходных можно побывать в Покровском соборе и экологическом центре. Подробности по телефону 8−983−605−0889.

Лекция

В воскресенье 13 февраля в краеведческом музее (л. Ползунова, 39) пройдет лекция «Монголы и Алтай».

Открытие выставки Николая Марци «Скифы Сибири» Дмитрий Лямзин

Современная территория Алтайского края входила в Золотую Орду, как и основная территория Руси, а вот Горный Алтай оказался в этот период в составе империи Юань. Подробнее об этом расскажет кандидат исторических наук Артур Кунгуров.

Начало в 15:00, цена билета — 50−120 рублей.