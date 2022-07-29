29 июля
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Жизнь

Батюшка освятил участок Чуйского тракта в Алтайском крае

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем православной церкви провели профилактическое мероприятие «Не раздави чужую жизнь» в Красногорском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Батюшка освещает Чуйский тракт.
Батюшка освещает Чуйский тракт.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Представитель РПЦ освятил участки федеральной трассы святой водой.

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с некоторыми водителями о правовых последствиях обгона в местах, где это запрещено.

«Привлечение священнослужителей к сокращению аварийности — одна из мер, входящих в комплекс профилактики ДТП. Представители православной церкви верят в силу слова Божьего, но все же предупреждают водителей о том, что на дороге нужно быть очень осторожным!», — рассказали в ведомстве.

Ранее на Чуйском тракте произошло массовое ДТП с шестью автомобилями.

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