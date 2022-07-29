Батюшка освятил участок Чуйского тракта в Алтайском крае

Представитель РПЦ освятил участки федеральной трассы святой водой.

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с некоторыми водителями о правовых последствиях обгона в местах, где это запрещено.

«Привлечение священнослужителей к сокращению аварийности — одна из мер, входящих в комплекс профилактики ДТП. Представители православной церкви верят в силу слова Божьего, но все же предупреждают водителей о том, что на дороге нужно быть очень осторожным!», — рассказали в ведомстве.