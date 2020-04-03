Бдительные телезрители заметили, что во время обращения у Путина отставали часы

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля во второй раз обратился к нации из-за глобальной пандемии коронавируса.

Внимательные телезрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции, пишет «Говорит Москва».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это технической задержкой.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи)», — сказал представитель Кремля.

В телеобращении Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. За этот период будет сохранена заработная плата, сказал президент. При этом он не исключил сокращения срока нерабочих дней при изменении ситуации к лучшему.

Цифра

Первое обращение — 25 марта — смотрели более 11 млн телезрителей. Речь идет о россиянах старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Самую большую аудиторию в момент трансляции смогли привлечь"Россия-1″, НТВ, Первый канал и «Россия-24».

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко. kremlin.ru

Обращения президента

Президент РФ Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам по разным поводам, не считая традиционных новогодних выступлений, пишет РБК.

Часть обращений была посвящена изменениям законодательства. Последний такой пример был в августе 2018 года — президент говорил о повышении пенсионного возраста. В самом начале первого президентского срока Путина, 17 мая 2000 года, он заявил о том, что внес в Госдуму пакет законопроектов об изменении принципов формирования Совфеда и отстранении губернаторов за принятие идущих вразрез с федеральными законами актов.

Владимир Путин также обращался к нации в связи с трагедиями — например, 26 октября 2002 года после штурма и освобождения заложников из Театрального центра на Дубровке, а также 4 сентября 2004 года после событий в Беслане.

Ряд обращений Путина предшествовали выборам. Так, он обращался к нации перед президентскими выборами в 2000-м (в качестве исполняющего обязанности президента), в 2004-м (затем последовало обращение после инаугурации), в 2008 и 2018 годах (Путин в 2018-м также обратился к нации после обнародования официальных результатов голосования).

Специальное обращение к гражданам прозвучало в 2007 году — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.

Некоторые обращения были посвящены международным вопросам. Так, Путин записал обращение после крушения малайзийского Boeing на Донбассе в июле 2014 года. В 2016 году специальное обращение было посвящено совместному заявлению России и США по Сирии (о прекращении боевых действий и исключении из режима тишины террористических организаций).