«Могли бы, конечно, только на английском юморе все построить, но тогда точно не поймут», — постановщик мировой премьеры мюзикла «Собака Баскервилей», кемеровский режиссер Михаил Сабелев признается, что за две недели до сдачи спектакля все еще не определился с некоторыми ходами пьесы и вместе с художниками, музыкантами и артистами ищет новые интересные решения.

Преодолеть реализм

- Знаю, что «Собака Баскервилей» в Музыкальном театре - это не ваша идея. Как начиналась работа над спектаклем и на каком этапе вы сейчас?

- Материал уже был, со мной связался директор театра и спросил, свободен ли у меня июнь. И он оказался свободен. Конечно «Собака Баскервилей» - это история, не предполагающая музыкальное наполнение, но мы попробовали поискать ходы через существование самих артистов.

Мы не делаем вид, что это реальная история, как в кино, например. Это все же театр, и персонажи существуют по его законам. И это помогает, так скажем, преодолеть реализм, который подразумевается в детективных романах. Сейчас активно идут репетиции, все меняется, так что обещать ничего не буду.

Когда смотришь на чужие работы, думаешь, что сделал бы по-другому, и было бы лучше, конечно. Когда начинаешь делать сам, понимаешь, что где-то просто не видишь другого выхода, а только вот именно так. Или денег не хватило на еще одни башмаки для артистов - много нюансов.

Мы пока продираемся через текст пьесы, корректируем музыкальные номера. Вот сегодня мы решили, что без можжевельника вполне может обойтись. Не обязательно выносить на сцену дерево, чтобы дать понять зрителю, что оно есть. Тем более что оно кардинально ничего не решает.

Режиссер Михаил Сабелев. Виктория Паршкова.

- В чем тут ваш режиссерский интерес?

- Не знаю, можно ли назвать это интересом, но мне в принципе плохо, когда я без дела сижу. Заканчивается работа над постановкой, я два дня посидел и такой думаю: Пушкина в 37 лет уже застрелили, а я еще ни на одной дуэли не был.

После «Собаки Баскервилей» у меня будет проект в Нижнем Новгороде. И еще хочется самому пару произведений написать. Я пишу пьесы и либретто. Для музыкального театра пришлось переделывать «Принцессу цирка», потому что, на мой взгляд, советские переводы написаны языком, на котором сейчас не говорят. Даше шутки можно как-то перепридумать, актуализировать, оставаясь в контексте жанра.

Классный фильм

- «Собаку Баскервилей» тоже пришлось перепридумывать?

- Частично да. Пьеса написана очень кинематографично, там иногда прям такая «склейка», нет связи между «кадрами», а в театре она нужна. Так что пришлось поработать напильничком, подточить.

Вот, например, сцену, где умер Сэлдон и Ватсон с Холмсом тащат его тело. Там такая фраза: «А теперь если мы опоздали к обеду, думаю, мы заслужили ужин». И в это время ни все еще тащат Сэлдона. Они шашлык из него делать собираются?

- А сюжетные линии все сохранились?

- В целом да. Мы отталкивались от пьесы, но небольшие корректировки внесли. Зрителю не сильно будет заметно.

Режиссер Михаил Сабелев. Виктория Паршкова.

- Вы сами все пересмотрели и перечитали?

- Нет. Стараюсь не вникать в источники. Ну, смотрим мы фильм, там такой классный Михалков. Ну, и все. Что тут можно поделать? Воровать эти идеи? Иногда режиссеры воплощают чужие идеи, можно сказать, бессознательно, будучи в полной уверенности, что это их задумка. Я аккуратно стараюсь к этому подходить.

Надо самому искать, это такая собственная исследовательская работа. В этом ведь и интерес. Но, конечно, здесь советская экранизация будет «держать», уж очень у нас классный фильм.

Но, например, в фильме Англия уж больно стереотипная. Мы опробовали сделать так, что Ватсон приехал не просто в провинцию, а туда, где все немного оторваны от жизни в столице, сумасшедшие, короче, все. Типа «А вы что, собачек боитесь? Ав-ав!» - и улыбаются, как придурки. И Бэрримор такой: «Дааа, сээээр!» - вообще маньячина. Хорошо, если нам удастся эту идею дотянуть.

Или вот Шерлок Холмс. В его образом мы пока не определились. И дело тут не в прекрасных барнаульских артистах, а скорее во мне.

В кино нам показывают, условно говоря, чайник, очки, ботинки, кресло, след, и Шерлок такой: «Я знаю, кто убийца!». То есть нам показывают не героя, а способ его мышления. В театре мы так не можем. Поэтому хочется какого-то волшебства, чтобы он фокусничал, делал что-то экстраординарное.

"Собака Баскервилей". АГМТ. "Собака Баскервилей". АГМТ. "Собака Баскервилей". АГМТ.

Кукольный театр

- Зрители ждут живую собаку.

- Не будет. Мы сейчас делаем куклу. Надеюсь, страшную. Первый вариант мне не понравился, поэтому, честно говоря, мне пришлось устроить небольшую истерику. Ну, я сначала сказал, что надо переделать. Два раза. Потом пришлось громко сказать. Почему у нас принято слушать только когда громко?

Если по делу, то живая, даже цирковая собака не выполнит поставленных задач. Придется делать это средствами кукольного театра при помощи артистов балета. Собака должна бегать, прыгать и крутить башкой.

- Расскажите о декорациях. Мне говорили, что они скромные.

- Да, лаконичные. У этой сцены есть особенности архитектуры. В Кемерово мы привыкли, что можно быстро двухэтажный станок поставить. У нас три огромных кармана, а тут один и дай Бог туда все уместить. Некуда что-то лишнее унесли.

Так что да, декорации лаконичные, но, может, это и хорошо - задает условия игры, все внимание зрителя направлено на артистов.

"Собака Баскервилей". АГМТ. "Собака Баскервилей". АГМТ. "Собака Баскервилей". АГМТ. "Собака Баскервилей". АГМТ.

Извлечение человека

- Судя по тому, что вы говорите, «Собака Баскервилей» - это прям комедия.

- Юмор - такая тонкая категория. Сегодня работает, завтра нет. И не со всеми. Особенно английский юмор. Я бы пошел на такой эксперимент с абсурдом, но не все поймут. В процессе поиска, репетиции может быть очень смешно, а вот потом…

- Но при этом и критики, и зрители любят говорить о какой-то морали, которую должен нам дать режиссер своей постановкой. Она тут где?

- Это же де-тек-тив! Это всегда было чистое развлекательное чтиво. Даже у Конана Дойля. Ну, ладно, допустим, зло, насколько бы оно не было хитроумным и изощренным, всегда должно быть наказано. Вот вам мораль. Но это же так по-детски смешно.

Нет тут никакой сверхзадачи режиссерской. Не надо пытаться из этой истории выкрутить что-то про бытие мое. Это ж не «Король Лир». Это просто веселый спектакль.

Вот раньше я думал… Правда, потом передумал. Лет через пять еще передумаю. В общем, в 2008 году режиссер Иван Поповски поставил спектакль «Времена… Года…» в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. Я видел эту постановку. Это настолько красиво, настолько артисты интересно живут в музыке, что ты просто обо всем забываешь.

Может быть, в этом и есть сверхзадача режиссера и театра - передача зрителю ощущения красоты, извлечение человека из его, может быть, не совсем хорошей и счастливой жизни и перенос в другой мир, где это человек просто испытывает радость.

Артист Дмитрий Иванов. Виктория Паршкова.

Бэрримор, виски!

- После премьеры вы меняете что-то в своих постановках?

- Разве что немного. Спектакль целиком точно не режу. На артистов не кричу за кулисами. Все они знают свою ответственность, никто ведь не старается специально навредить, все хотят сделать как можно лучше, но что-то, конечно, может, не получиться.

Когда я работал артистом, мне как раз не нравилось вот это переживание того, что из-за тебя может что-то пойти не так, что можешь что-то испортить. Теперь, когда я режиссер, я смотрю на игру артистов со стороны и думаю: «Ну вот, все, что я мог, я уже испортил. Дальше вы сами».

- Какую роль вы бы сами исполнили в «Собаке Баскервилей», если бы пришлось?

- Сэра Генри. Прикольный персонаж.

- Но в фильме Генри Баскервиль какой-то совершенно смешной и нелепый дурачок.

- Ну, и я не претендую… Ну вот я, как и он, тоже приехал, в общем-то, в незнакомые места, в Барнаул. Спрашиваю, когда декорации готовы будут. Мне говорят: «Да, готовы уже, вон наверху стоят». И я такой: «Где, блин?». В Кемеровском музыкальном мы привыкли, что декорации просто привозят и все сразу выставляют, и я сразу вижу новый диван. А тут на третий этаж надо идти.

В общем, я тоже не очень ориентируюсь в происходящем. И это тоже, наверное, нелепо выглядит. И это прям точно Генри! Я такой: «Что? А? Вот здесь будем теперь жить? А, нормально! А что на завтрак? Берримор, доставайте виски!»

Кто есть кто в «Собаке Баскервилей» Шерлок Холмс – Дмитрий Иванов, Михаил Басов

Доктор Ватсон – Андрей Булгаков, Михаил Лямин

Миссис Хадсон – Ирина Басманова, Анна Кожевников

Сэр Генри – Михаил Басов, Насими Нариманов

Доктор Мортимер – Антон Попов, Виталий Селюков

Джон Бэрримор – Сергей Автоманов, Артур Болтуть

Джек Степлтон – Юрий Голубев, ИльяЗуев

Инспектор Лестрейд – Илья Бурмистров, Иван Остапенко

Премьера пройдет 19, 20 и 21 июня. Цена билета: 400-1100 рублей. 12+

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