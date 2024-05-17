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Жизнь

Как на Бродвее. Спектакль с танцами, собакой-девушкой и неоднозначными отношениями поставили в театре драмы

В театре драмы — премьера спектакля «Сильвия», лирической комедии с шутками «на грани», танцами и яркими, слегка карикатурными образами. По сюжету мужчина находит собаку и приводит ее домой, к недовольной этим жене. Муж быстро становится помешанным на новом друге, собака больше напоминает девушку, а жена теряет контроль над семейной жизнью.

«Сильвия», театр драмы.
«Сильвия», театр драмы.
Анна Зайкова

Неожиданное вмешательство

По сюжету пьесы некто Грег находит на улице собаку по кличке Сильвия, что указано на ее ошейнике, и проникается к ней симпатией. Собака при этом представлена в образе молодой девушки – и это не чтобы зрителю были понятнее ее чувства и мысли, а по задумке автора оригинала Альберта Герни. Так что фактически это и не собака, и не девушка — как и все другие животные в этой постановке. Грег забирает Сильвию домой, но это приходится не по нраву его жене – Кейт.

Спектакль можно назвать не заезженным – в российских театрах он появлялся не так часто. Хотя за основу для своей постановки «Сильвию», например, брал известный петербургский драматический театр клоунады «Лицедеи». В любом случае, с написанной в 1995 году пьесой знакомы не многие, и оттого сюжет интригует.

Выясняется, что жена Грега не то чтобы не любит собак. Но за более чем 20 лет супружеской жизни устала их содержать. И когда повзрослевшие дети упорхнули из дома, Кейт решила, что стоит пожить для себя: она карьеристка, любит светские мероприятия и ценит полезные знакомства с важными людьми. И Грег был в этих планах вместе с ней.

Но неожиданно в их жизнь вмешивается Сильвия, которая поначалу пытается заслужить любовь Кейт, но позже сдается. Кейт никак не принимает собаку и теряет ускользающее внимание мужа.

В то же время Грег и Сильвия без ума друг от друга: постоянно признаются в любви, девушка-собака целует мужчину в макушку и щеку, обнимает и лежит у него на коленях, запрыгивает на него. Грег же, с очевидными признаками кризиса среднего возраста, настолько уставший от большого города, своего начальника и вообще рутины счастлив с Сильвией настолько, что перестает ходить на работу и целыми днями гуляет с собакой в парке.

«Сильвия», театр драмы.
«Сильвия», театр драмы.
Анна Зайкова

Можно назвать жизненным

Грег находит Сильвию настолько прекрасной, что читает ей стихи и готов пойти ради нее на все, даже отправить жену в Лондон одну на полгода. С Кейт он говорит только о собаке, дружит – с собачником и даже психологу советует поговорить с Сильвией и убедиться, какая она чудесная, что с ней нельзя не проводить все свободное время.

Если воспринимать Сильвию больше как девушку, то очевидно, что Грег решил получить новые впечатления, устав от многолетнего брака. В спектакле в подтверждение этому звучат неоднозначные фразы, когда он уговаривает Кейт оставить собаку: «Дай мне пару дней, она нужна мне». Пару раз от второстепенных персонажей проскальзывали и шутки «на грани» – о физической связи.

«Сильвия», театр драмы.
«Сильвия», театр драмы.
Анна Зайкова

Если же Сильвия остается собакой, хоть и говорящей, то параллель можно провести практически с любым владельцем питомца. Стоит только посмотреть со стороны и вспомнить, что наши кошки и собаки в день от нас получают комплиментов больше, чем любой человек. И, приходя домой, мы первым делом сюсюкаемся с ними и спрашиваем, как прошел их день, будто они могут ответить. А уже потом обращаем внимание на семью. Ревность животных к другим людям (и наоборот), кстати, тоже нередка, как сложилось у Сильвии с Кейт. В общем, отбросив пошлость и некую гротескность, сюжет можно назвать жизненным.

В любом случае, воспринимать спектакль стоит больше как комедию и в меньшей степени – как историю об отношениях питомцев с их хозяевами. Ожидать серьезных рассуждений на важные темы не нужно.

Самодельные сюрпризы и улицы Нью-Йорка

В постановке много танцев. Поскольку дело происходит в Нью-Йорке, выступления напоминают бродвейские мюзиклы. Мужская труппа танцоров исполняет роль и массовки, и стаи собак, с которыми подружилась Сильвия. Первым рядам стоит быть готовыми, что в какой-то момент актеры спустятся со сцены и вручат зрителям по очаровательному самодельному сюрпризу, а один поднимет кого-нибудь станцевать.

«Сильвия», театр драмы.
«Сильвия», театр драмы.
Анна Зайкова

Впечатлить, впрочем, может не только интерактив, но и костюмы. Например, одежда и образ Сильвии постоянно меняется, отражая ее внутреннее состояние и внешние обстоятельства. Поначалу Грег находит девушку в неаккуратной одежде и с растрепанной прической. Но чем дольше Сильвия живет дома, тем более ухоженными становятся ее волосы и наряд. Примеряет девушка-собака и смирительную рубашку, и даже фату (к счастью, не с Грегом).

Декораций же всего две: улицы Нью-Йорка с горящими светофорами и вывесками и не менее яркая, желая квартира. Однако ощущения скудности локаций при этом не возникает – активная игра с постоянными перемещениями по сцене и танцы перетягивают внимание.

Премьера спектакля состоится 17 мая в 18:30, 18 мая в 17:30 и 5 июня в 18:30. Точно понравится поклонникам музыкального театра. 16+

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