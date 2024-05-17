В театре драмы — премьера спектакля «Сильвия», лирической комедии с шутками «на грани», танцами и яркими, слегка карикатурными образами. По сюжету мужчина находит собаку и приводит ее домой, к недовольной этим жене. Муж быстро становится помешанным на новом друге, собака больше напоминает девушку, а жена теряет контроль над семейной жизнью.

Неожиданное вмешательство

По сюжету пьесы некто Грег находит на улице собаку по кличке Сильвия, что указано на ее ошейнике, и проникается к ней симпатией. Собака при этом представлена в образе молодой девушки – и это не чтобы зрителю были понятнее ее чувства и мысли, а по задумке автора оригинала Альберта Герни. Так что фактически это и не собака, и не девушка — как и все другие животные в этой постановке. Грег забирает Сильвию домой, но это приходится не по нраву его жене – Кейт.

Спектакль можно назвать не заезженным – в российских театрах он появлялся не так часто. Хотя за основу для своей постановки «Сильвию», например, брал известный петербургский драматический театр клоунады «Лицедеи». В любом случае, с написанной в 1995 году пьесой знакомы не многие, и оттого сюжет интригует.

Выясняется, что жена Грега не то чтобы не любит собак. Но за более чем 20 лет супружеской жизни устала их содержать. И когда повзрослевшие дети упорхнули из дома, Кейт решила, что стоит пожить для себя: она карьеристка, любит светские мероприятия и ценит полезные знакомства с важными людьми. И Грег был в этих планах вместе с ней.

Но неожиданно в их жизнь вмешивается Сильвия, которая поначалу пытается заслужить любовь Кейт, но позже сдается. Кейт никак не принимает собаку и теряет ускользающее внимание мужа.

В то же время Грег и Сильвия без ума друг от друга: постоянно признаются в любви, девушка-собака целует мужчину в макушку и щеку, обнимает и лежит у него на коленях, запрыгивает на него. Грег же, с очевидными признаками кризиса среднего возраста, настолько уставший от большого города, своего начальника и вообще рутины счастлив с Сильвией настолько, что перестает ходить на работу и целыми днями гуляет с собакой в парке.

«Сильвия», театр драмы. Анна Зайкова

Можно назвать жизненным

Грег находит Сильвию настолько прекрасной, что читает ей стихи и готов пойти ради нее на все, даже отправить жену в Лондон одну на полгода. С Кейт он говорит только о собаке, дружит – с собачником и даже психологу советует поговорить с Сильвией и убедиться, какая она чудесная, что с ней нельзя не проводить все свободное время.

Если воспринимать Сильвию больше как девушку, то очевидно, что Грег решил получить новые впечатления, устав от многолетнего брака. В спектакле в подтверждение этому звучат неоднозначные фразы, когда он уговаривает Кейт оставить собаку: «Дай мне пару дней, она нужна мне». Пару раз от второстепенных персонажей проскальзывали и шутки «на грани» – о физической связи.

«Сильвия», театр драмы. Анна Зайкова

Если же Сильвия остается собакой, хоть и говорящей, то параллель можно провести практически с любым владельцем питомца. Стоит только посмотреть со стороны и вспомнить, что наши кошки и собаки в день от нас получают комплиментов больше, чем любой человек. И, приходя домой, мы первым делом сюсюкаемся с ними и спрашиваем, как прошел их день, будто они могут ответить. А уже потом обращаем внимание на семью. Ревность животных к другим людям (и наоборот), кстати, тоже нередка, как сложилось у Сильвии с Кейт. В общем, отбросив пошлость и некую гротескность, сюжет можно назвать жизненным.

В любом случае, воспринимать спектакль стоит больше как комедию и в меньшей степени – как историю об отношениях питомцев с их хозяевами. Ожидать серьезных рассуждений на важные темы не нужно.

Самодельные сюрпризы и улицы Нью-Йорка

В постановке много танцев. Поскольку дело происходит в Нью-Йорке, выступления напоминают бродвейские мюзиклы. Мужская труппа танцоров исполняет роль и массовки, и стаи собак, с которыми подружилась Сильвия. Первым рядам стоит быть готовыми, что в какой-то момент актеры спустятся со сцены и вручат зрителям по очаровательному самодельному сюрпризу, а один поднимет кого-нибудь станцевать.

«Сильвия», театр драмы. Анна Зайкова

Впечатлить, впрочем, может не только интерактив, но и костюмы. Например, одежда и образ Сильвии постоянно меняется, отражая ее внутреннее состояние и внешние обстоятельства. Поначалу Грег находит девушку в неаккуратной одежде и с растрепанной прической. Но чем дольше Сильвия живет дома, тем более ухоженными становятся ее волосы и наряд. Примеряет девушка-собака и смирительную рубашку, и даже фату (к счастью, не с Грегом).

Декораций же всего две: улицы Нью-Йорка с горящими светофорами и вывесками и не менее яркая, желая квартира. Однако ощущения скудности локаций при этом не возникает – активная игра с постоянными перемещениями по сцене и танцы перетягивают внимание.

Премьера спектакля состоится 17 мая в 18:30, 18 мая в 17:30 и 5 июня в 18:30. Точно понравится поклонникам музыкального театра. 16+

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