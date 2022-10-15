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Жизнь

Первые российские военные прибыли в республику Беларусь

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Россияне войдут в состав региональной группировки сил. В ведомстве напомнили, что решение о ее создании «принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных районах».

Ранее президент республики Александр Лукашенко объявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Его основу составят ВС Беларуси по штату мирного времени и отдельные воинские формирования РФ.

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