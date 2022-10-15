Волонтеры ищут родственников солдата, уроженца Алтайского края

Волонтеры поискового отряда «Отечество» из Орла обнаружили останки Григория Тихоновича Зайцева, красноармейца, родившегося в Алтайском крае. Он погиб во время Великой Отечественной войны. Теперь люди ищут его родственников.

Вместе с останками поисковики нашли смертный медальон, с помощью которого удалось идентифицировать личность и найти расширенную информацию в архиве.

Стало известно, что Григорий Зайцев родился в 1906 году в деревне Устиново Алексеевского района Алтайского края. Впоследствии, видимо, переехал в Узбекскую ССР, где и был призван 22 июля 1941 года в Шафриканском районе Бухарской области.

Служил в 546 батальоне аэродромного обслуживания. Жена Елена Петровна Зайцева проживала в УЗСССР на станции Красногвардейская (ныне г. Булунгур).

Пропал без вести, предположительно, в декабре 1941 года.

Останки обнаружили 8 октября 2022 года на поле вблизи деревни Задушное Новосильского района Орловской области. Родственники могут обратиться в группу поискового отряда.

Ранее altapress.ru рассказывал о первом школьном поисковом отряде.